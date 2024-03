Kdo ima najboljšo uro, kdo rad 'boža avte' in kdo se pogovarja sam s seboj?

Na zaslone POP TV prihaja oddaja 'Vsi za naše!', ki bo slovenske nogometne reprezentante navijačem predstavila na drugačen, edinstven način. Ustvarjalci oddaje smo v Atenah obiskali tri slovenske mušketirje, ki zastopajo barve tamkajšnjega velikana Panathinaikosa. V prvi oddaji se bomo osredotočili na strelca odločilnega zadetka za uvrstitev na letošnji Euro Benjamina Verbiča. Med snemanjem pa sta si čas za našo spletno stran vzela tudi Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar. Takoj je bilo jasno, da med fanti vlada pristno in sproščeno vzdušje, ki so ga z veseljem podelili tudi z nami. Prvi del oddaje 'Vsi za naše!' si boste lahko ogledali na POP TV in VOYO v ponedeljek po Masterchefu.

OGLAS

Odgovor na vprašanje, kdo ima največ sledilcev na Instagramu, dobimo izjemno hitro in brez pomislekov. Še hitreje sledi tudi groba ocena števila sledilcev v primerjavi s soigralcema. "Andraž (Šporar), mislim, da jih ima okoli 500 več," prizna Benjamin Verbič, ki brez zadržkov in seveda v šali tudi prizna: "To je vedno tekmovanje." Sledijo vprašanja, ki zahtevajo bolj subjektivne odgovore. Benjamin je tisti, ki je po njihovem mnenju najbolj uspešen pri branju grške pisave. Ko vprašamo, kdo najbolje govori grško, pa se fantje ne strinjajo popolnoma. Adam Gnezda Čerin se samozavestno izpostavi, a Andraž ga spomni, da zgolj ponavlja par besed v grščini. "Pride obdobje, ko Adam na treningih govori po grško," pravi Andraž,"ampak samemu sebi." Ko Adama poskušamo spodbuditi, da s Slovenijo podeli svoje bogato znanje grškega jezika, se mladenič znajde še bolje kot na nogometnih zelenicah in hitro spremeni temo. Vsi trije se strinjajo, da se najbolje počutijo v trenirki. Vprašanje, kdo je najboljši v kartanju, pa hitro postane kamen spotike. "Tako bom rekel, ko se jaz hočem (igrati zares), ni konkurence," pravi Šporar, a Verbič ga hitro popravi: "To ni Playstation, Andraž, to so karte. V Playstationu je najboljši, s tem se strinjam, ker me nihče ne uspe spraviti iz tira tako kot on."

Ob obisku treh slovenskih mušketirjev v Panathinaikosu rahlo presenetljivo ugotovimo, da kljub stereotipom o nogometaših Adam, Andraž in Benjamin niso ljudje, ki bi jasno in glasno dali vedeti, koliko "imajo v žepu". Njihova oblačila so na prvi pogled vsakdanja, čeprav verjetno bolj kakovostna od tistih, ki jih navadni smrtniki lahko kupimo v najbližjem nakupovalnem centru. Pri izboru najboljše ure na rokah trojice pa se hitro vzpostavi hierarhija. "Trenutno jo ima Benjamin," oceni Adam. "A Andraž ima še boljšo," hitro doda Benjamin. Pred pogovorom z reprezentanti je avtor tega članka domneval, da vsi profesionalni nogometaši v vsakem trenutku vedo natanko, kolikokrat so svojo reprezentanco zastopali in koliko golov so zabili v njenem dresu. A avtor se je grdo zmotil, predvsem pa je izdal svojo neprofesionalnost in slabo pripravo. Na drugi strani so fantje dokazali, da jim številke in rekordi ne pomenijo nič, saj jih več kot očitno vodi zgolj ljubezen do slovenske reprezentance. Za radovedne povejmo, da je Benjamin Verbič v dresu slovenske reprezentance zaigral na 56 tekmah in zabil šest golov, Andraž Šporar je na 49 tekmah mrežo zatresel 10-krat, Adam Gnezda Čerin pa je pri 24 letih starosti na 27 tekmah dosegel tri zadetke.

Naše nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi - in kot še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po oddaji Masterchef Slovenija na POP TV in VOYO. Vsi za naše!

Vsem trem je grška hrana všeč, Adam in Andraž se strinjata, da so jagnječji kotleti (čeprav niso tradicionalna grška jed) v Atenah odlični. V kaotičnem atenskem prometu se vsi trije dobro znajdejo. Še najbolje pa Adamova partnerka Pia, ki po šaljivih trditvah Andraža: "Rada poboža druge avte tako, kot se spodobi v Atenah." Kratek in sproščen pogovor se je končal tako, kot se je začel, s smehom in šalami na račun vseh prisotnih. V takem vzdušju je pravzaprav potekal naš celoten obisk v Atenah, saj so nas reprezentanti sprejeli z odprtimi rokami. Z nami so podelili marsikaj, brez zadržkov so odprli tudi vrata svojih domov. Spoznali smo njihove otroke, hišne ljubljenčke in boljše polovice, s katerimi smo se tudi pogovorili o treh Slovencih v Panathinaikosu in izvedeli številne skrivnosti. Vse to in še več vas vsak ponedeljek od 25. marca naprej čaka v oddaji 'Vsi za naše!' na POP TV in VOYO.