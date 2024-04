Kdo sta 'videmska junaka', ki sta nas popeljala na Euro in utišala Cristiana?

Druženje ustvarjalcev oddaje Vsi Za Naše! s slovenskimi reprezentanti, ki kruh služijo v Italiji se je začelo v Vidmu in pogovor z vsemi tremi je bil pričakovano sproščen in nasmejan. Jaka nam je zaupal, da bi proti vesoljcem poslal 'v ogenj' Tadeja Pogačarja, najboljši slovenski športnik/ca vseh časov pa je Tina Maze. Vse nam je jasno, ko prizna, da bi bil smučar, če ne bi bil profesionalni nogometaš, čeprav po karieri ne bo smučarski inštruktor, saj "nima potrpljenja za delo z otroki." Janji Garnbret se je opravičil, ker za zdaj na seznamu petih najboljših slovenskih športnikov in športnic ni našel mesta za njo. Verjamemo, da mu Janja ne zameri, predvsem pa se bo na ta seznam skoraj zagotovo uvrstila kmalu po koncu Eura, saj je z naskokom največja favoritinja za osvojitev druge zaporedne zlate medalje v športnem plezanju. Jaka bi se ji zlahka opravičil v vseh šestih jezikih, ki jih obvlada, vsi pa bi mu prišli zelo prav na večerji 'brez meja', kjer bi bili njegovi gostje Kobe Bryant, Michael Jackson, Jonny Depp in še en znan Slovenec. Vas zanima, kdo? Odgovor se skriva v spodnjem videu.