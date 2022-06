Lepo zgodbo je spisal letošnji zmagovalec šova Masterchef Slovenija Luka Novak. V petek je v velikem finalu premagal Evito in v roke dobil pokal, v svoj življenjepis nov naziv, na bančni račun pa finančno nagrado. Kaj vse bo s tem? Kako bo vnovčil to priložnost? Še preden nam na vse to kar sam odgovori pa poglejmo nekaj utrinkov sreče in veselja, mogoče že evforije ob razglasitvi.

