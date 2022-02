Kraljica Elizabeta II. razrezala 'platinasto torto'

Sprejem je zjutraj pripravila v rezidenci v Sandringhamu na vzhodu Anglije. Oblečena v modro obleko in z biserno ogrlico je veselo kramljala s povabljenimi predstavniki lokalne skupnosti in različnih skupin prostovoljcev. Zatem je razrezala torto z znakom jubileja na vrhu, povabljenci pa so ji izročili šopek rož.

Med gosti je bila tudi Angela Wood, ki je pomagala pripraviti recept za piščanca ob kronanju, s katerim so postregli na banketu leta 1953. Tedaj je bila 19-letna dijakinja na kuharski šoli Cordon Bleu.