To je naslov nove knjige, neavtoriziranega življenjepisa Meghan Markle, žene britanskega princa Harryja. Napisal jo je Tom Bower, britanski novinar in avtor rekordnega števila neavtoriziranih in kontroverznih življenjepisov. Največ jih govori o tajkunih, od Maxwella do Bransona, od Cowella do Ecllestona. Zaradi vseh se je moral braniti na sodišču, a je vse tožbe do zdaj dobil. Knjiga o Meghan naj bi vsebovala najmanj pet eksplozivnih razkritij.