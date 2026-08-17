Kakšna 'začimba' bo Mojmir Šiftar v novi sezoni?

Nova sezona MasterChef Slovenija je pred vrati, s seboj pa prinaša nove kulinarične izzive in tekmovalce, ki bodo pod budnim očesom treh sodnikov odkrivali svet visoke kulinarike. Eden izmed njih, Mojmir Šiftar, je v našem studiu razkril svoja pričakovanja pred novo sezono in poudaril, da z gledalci že nestrpno odšteva dneve do prve oddaje.

"Dolgo se je čakalo, da pride to na spored. Veliko vprašanj je bilo, kdaj bo MasterChef," pravi Šiftar, ki se tudi sam veseli trenutka, ko si bo lahko delo tekmovalcev ogledal z domačega kavča in ponovno podoživel njihovo pot do zmagovalnega pokala.

Ko se v kuhinji MasterChef pojavi panika, naj bo to zaradi neznane sestavine ali iztekajočega časa, je po mnenju Mojmirja Šiftarja najboljši pristop kratek premor. Tekmovalcem polaga na srce, da minuta načrtovanja prinese več kot deset minut zmedene priprave. "Svetujem vsakemu tekmovalcu, če pride panika ... Vzami si minuto, zadihaj, naredi načrt," poudarja sodnik. S pravilnim fokusom lahko tekmovalci premagajo še tako težke izzive, ki jih čakajo v novi sezoni, kjer bo trepetanja pred uro zagotovo veliko.