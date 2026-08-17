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MasterChef Slovenija

Kakšna 'začimba' bo Mojmir Šiftar v novi sezoni?

Ljubljana, 17. 08. 2026 15.03 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A. J. Polona Zoja Jambrek
MasterChef Slovenija 2025

Sodnik Mojmir Šiftar pred začetkom težko pričakovane nove sezone MasterChefa razkriva, kako poteka delo v zakulisju in kam dejansko gre hrana, ki je tekmovalci ne porabijo. Predvsem pa je izkoristil priložnost in kuharskim nadobudnežem položil na srce, kako dobro zapeljati še tako stresno situacijo v oddaji.

Nova sezona MasterChef Slovenija je pred vrati, s seboj pa prinaša nove kulinarične izzive in tekmovalce, ki bodo pod budnim očesom treh sodnikov odkrivali svet visoke kulinarike. Eden izmed njih, Mojmir Šiftar, je v našem studiu razkril svoja pričakovanja pred novo sezono in poudaril, da z gledalci že nestrpno odšteva dneve do prve oddaje.

"Dolgo se je čakalo, da pride to na spored. Veliko vprašanj je bilo, kdaj bo MasterChef," pravi Šiftar, ki se tudi sam veseli trenutka, ko si bo lahko delo tekmovalcev ogledal z domačega kavča in ponovno podoživel njihovo pot do zmagovalnega pokala.

Ko se v kuhinji MasterChef pojavi panika, naj bo to zaradi neznane sestavine ali iztekajočega časa, je po mnenju Mojmirja Šiftarja najboljši pristop kratek premor. Tekmovalcem polaga na srce, da minuta načrtovanja prinese več kot deset minut zmedene priprave. "Svetujem vsakemu tekmovalcu, če pride panika ... Vzami si minuto, zadihaj, naredi načrt," poudarja sodnik. S pravilnim fokusom lahko tekmovalci premagajo še tako težke izzive, ki jih čakajo v novi sezoni, kjer bo trepetanja pred uro zagotovo veliko.

Vprašanje trajnosti je na snemanju MasterChefa pomembno, zato ekipa skrbi, da živila ne propadajo. Šiftar pravi, da tekmovalci večinoma kuhajo manjše količine za pokušino. Ko gre za surove sestavine v trgovini, ki jim začne poteči rok trajanja, poskrbijo, da te pridejo v prave roke. Na setu je med 60 in 70 članov ekipe, ki si hrano razdelijo. "Kar gre čez rok oziroma gre proti roku, potem snemalci, tudi mi si lepo razdelimo, odnesemo domov, tako da čim manj oziroma praktično nič ne gre v smeti," pojasnjuje sodnik.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
MasterChef Slovenija Mojmir Šiftar kulinarika kuharski nasveti odpadna hrana

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KOMENTARJI2

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Mio56
17. 08. 2026 16.24
A bo spet vs slinast ob kaksni tekmovalki? Se posebej ce bo tujka, tko kot v prejsni sezoni??
Odgovori
+1
1 0
krapezsaso
17. 08. 2026 15.37
Močno precenjen in preforsiran tale sodnik Mojmir Šiftar...
Odgovori
0 0
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