Pred tremi leti smo lahko prvič uživali ob spektaklu v samem središču Ljubljane, letos pa so se na Ljubljanico vrnili zagrizeni odbojkarji, ki so se pomerili v odbojki na vodi. Na bregu so jih zagrizeno spremljali naši odbojkarji, ki jih čez dober teden že čaka nova odbojkarska preizkušnja: svetovno prvenstvo v odbojki, ki ga bomo gostili tudi mi in Poljaki. Med njihovimi zvestimi navijači so tudi številni znani Slovenci.