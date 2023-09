Mrfy: Nočemo izpasti kot bleferji

Ambicije skupine so, da postanejo v tujini prepoznavni do te mere, da lahko priredijo dobre in lepo obiskane koncerte. "Veliko je odrov, klubov, festivalov, imamo dovolj znanja in profesionalizma, da smo zanimivi tudi tuji industriji." Iz benda še sporočajo, da trenutno preizkušajo teren in končujejo komade v angleščini, domačemu občinstvu pa obljubljajo, da ne bodo pozabili svojih korenin, zato lahko še letos pričakujejo dva izjemna singla in videospota v slovenščini.

"Imamo svojo zgodbo, smo Slovenci in živimo v eni od najlepših in najvarnejših državah," je sporočilo, ki ga bodo predajali tujim poslušalcem. "Imamo neko domačo in povezovalno avro, ki je v hitro razvijajočih velemestih in tamkajšnjem vsakodnevnem komolčkanju za uspeh prava osvežitev." Glasbe se lotevajo s sproščenostjo in poudarjajo, da so bend, ki deluje kot družina, in da se skozi leta razvijajo kot dobra enolončnica, za katero potrebuješ veliko časa in ljubezni. "Nočemo biti pretenciozni in nočemo izpasti kot neki bleferji. Smo, kar smo, in naše sporočilo ostaja enako."