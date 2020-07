Nekdanji tekmovalec X Factorja obsojen na dosmrtni zapor zaradi posilstev

Blackwell je živel dvojno življenje in očitno hlepel po slavi. Kot glasbenik je med drugim sodeloval v skupinah AWOL, Missing People in Suspect. Širši britanski javnosti pa je postal znan predvsem po nastopu v pevskem šovu X Factor leta 2008. Čeprav se ni uvrstil v finale, je leta 2009 sodeloval na turneji X Factorja.

56-letnik je na sodišču priznal krivdo za 31 kaznivih dejanj spolnega napada, med drugim posilstev, poskusov posilstev, voajerizma ... Sodišče mu je v ponedeljek izreklo dosmrtno zaporno kazen z minimalno dolžino prestane kazni devet let (po kateri lahko zaprosi za pogojni izpust). Dosmrtno bo tudi zapisan v registru spolnih prestopnikov, sodišče pa mu je prepovedalo kakršen koli posreden ali neposreden stik s katero koli od žrtev. Med izrekom sodbe ga je sodnik označil za pošast.

Serijski posiljevalec Phillip Blackwell iz kraja Launceston v grofiji Cornwall je svoje prvo posilstvo izvedel leta 1997, nato pa je svoje dejanje ponovil še večkrat. Konec 90. let je tako posilil pet žensk v Birminghamu, Coventryju in Nuneatonu. Za žrtve si je pazljivo izbiral mlade, ranljive ženske, ki jih je med sprehodom po mestu zalotil same. Nato je med letoma 2005 in 2019 posilil še štiri ženske na območju Cornwalla. Med napadi si je nadel maskirno pokrivalo ali masko ter se pretvarjal, da ima "žameten irski naglas". Nekaterim žrtvam je med napadom z lepilnim trakom prelepil oči in zvezal roke, svoje dejanje pa je pogosto snemal.

"Uspelo ti je živeti dvojno življenje tako dolgo zato, ker si pameten, ker si preračunljiv, ker se zavedaš forenzičnih sledi, ker si pretkan in manipulativen," je dejal sodnik Peter Cooke . Kot pravi, je očitno, da nima nobenega spoštovanja do žensk kot človeških bitij. "Z njimi ravnaš s takšnim prezirom, da je preveč grozno o tem sploh razmišljati," je dejal.

"Gre za serijskega posiljevalca, ki je svojo kampanjo zlorab izvajal v obdobju 22 let. Izbiral si je mlade ženske, ki so bile oblečene v določenem slogu, ki se mu je zdel privlačen, jim sledil v svojem avtomobilu ... Svojim žrtvam je prekrižal pot in jih zvlekel v kraj, kjer je lahko izvedel svoj napad. Šlo je za hladnokrvno, preračunljivo vedenje," je njegovo delovanje opisal tožilec Adrian Langdale. Dodal je, da nekatere žrtve niso bile pri zavesti, ko jih je posiljeval. Včasih pa je ženske omamil z alkoholom, da jih je lažje zlorabil.

Ena od žrtev ga je opisala kot čisto zlo. Žrtve so obsodbo pozdravile in dejale, da so končno dočakale vsaj malo pravice.