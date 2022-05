Nina Badrić bo prihodnje leto praznovala trideseto obletnico uspešne glasbene kariere, še prej pa bo po več kot treh letih zopet nastopila pred slovenskim občinstvom. To soboto se namreč vrača v Cankarjev dom, to pa jo posebej veseli, saj pravi, da pred slovenskim občinstvom uživa in da ima na Slovenijo zgolj lepe spomine.

Čeprav se lahko pohvali s skoraj tridesetletno kariero, priznava, da je na odru le redko zajokala, a nazadnje prav v Sloveniji, ko jo je občinstvo nazaj na oder navdušeno priklicalo kar trikrat. Nova priložnost za uživanje v priljubljenih pesmih Nine Badrić bo to soboto, ko se bo hrvaška diva vrnila v Cankarjev dom, napoveduje pa, da bo koncert prava poslastica za vse tiste, ki obožujejo njeno glasbo. "Nazadnje ste me spravili v jok, res je bilo čustveno, a tokrat bo še boljše," obljublja.

Nina Badrić: "Ljubezen ne more razočarati, razočarajo te lahko le ljudje."

Čeprav naziva diva ne mara, ji ga zagotovo nihče ne more očitati. Ko se na sončno popoldne v njeni družbi sprehodimo po središču hrvaške prestolnice in klepetamo o čudnih preteklih dveh letih, pa o načrtih za prihodnost in celo o letošnji Evroviziji ter o izkušnji, ki jo je na evrovizijskem odru pred desetimi leti doživela tudi sama, je očitno, da jo prepoznajo številni mimoidoči. Ko želimo sesti na zadnjo prosto klop v parku, nanjo skoraj sede nek moški, a ko vidi, kdo stoji pred njim, jo nemudoma odstopi 49-letni pevki, ji zaželi lep dan, se nasmeji in odhiti naprej, ob tem pa se seveda obrača nazaj. Nina je namreč oseba, ki ostane v mislih.

Na tokratnem koncertu nikakor ne bo manjkala niti Ninina najnovejša pesem Pamtim, ki je njene oboževalce navdušila takoj po izidu. "Nastala je v trenutku, rodila se je iz nekih čustev, ki so dolgo tlela v meni in so v nekem trenutku preprosto morala ven," nam je zaupala Nina, ki je v času nastanka pesmi v studiu pripravljala drugo pesem. "Ko smo zaključevali to pesem, sem sedla in kar naenkrat napisala besedilo za Pamtim, mislim, da je trajalo minuto. To je preprosto moralo iz mene. Meni se zdi pesem prekrasna. Morda nima več milijonov ogledov, a tudi nasploh moja glasba ni 'na hitro' in prepričana sem, da bo še pridobivala vrednost in se starala kot dobro vino." O zasebnem življenju Nina ne govori rada, a vseeno ne skriva, da navdih za besedila svojih pesmi najde prav v svojih izkušnjah. Toda tu lahko hitro nastane težava, saj se v njih zagotovo kdo kdaj tudi prepozna. Ob izidu njene pesmi Takvi kao ti je bilo menda kar nekaj moških prepričanih, da pesem govori o njih, a Nina vsem odkimava. "V svojem srcu vem, komu je kdaj namenjeno kakšno sporočilo. A tega ti ne bom povedala – niti njemu ne bi priznala," doda v smehu.

Nina Badrić se to soboto po več kot treh letih vrača v Slovenijo – nastopila bo v Cankarjevem domu.

Trideset let po začetku njene kariere pa še vedno kroži zgodba, kako naj bi Nino v nekem zagrebškem butiku odkril Dino Dvornik, ki je bil v tistem obdobju ena največjih zvezd v regiji. Nina naj bi ga s svojim glasom tako navdušila, da se je v trenutku odločil, da bo iz nje naredil zvezdo. Spomine na to, kar se je pred tridesetimi leti dogajalo v tistem butiku, je tokrat za nas strnila kar Nina.