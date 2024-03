Nogometaši v prostem času kartajo in spremljajo Skrito v raju

Prvi del oddaje 'Vsi za naše!' si boste lahko ogledali na POP TV in VOYO danes po Masterchefu.

Na zaslone POP TV danes po oddaji MasterChef Slovenija prihaja oddaja Vsi za naše!, ki bo slovenske nogometne reprezentante navijačem predstavila na drugačen, edinstven način. V prvi oddaji smo se pogovarjali z Benjaminom Verbičem, na snemanju v Grčiji pa sta se naša novinarja Božidar Bulat in Milan Doknić ekskluzivno družila tudi z Andražem Šporarjem in Adamom Gnezdo Čerinom. Po snemanju intervjujev in prispevkov za oddajo, s katero bomo odštevali dneve do evropskega prvenstva v nogometu, pa so si fantje vzeli čas za svoja dekleta.