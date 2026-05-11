Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
POP IN

Nuša Lesar brez filtra: kaj prinaša njena nova rubrika Svetovno?

Ljubljana, 11. 05. 2026 13.33 pred 29 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A. J. Nuša Lesar +1
Nusa Lesar

Nuša Lesar, ki jo pred ekrani spremljamo v vlogi voditeljice informativne oddaje, si je na svoji poklicni poti zastavila nov izziv. Luč bo namreč ugledala nova rubrika Svetovno, s katero si želi Nuša ljudem približati zgodbe in se hkrati predstaviti na drugačen način – brez filtra. Spremljali jo boste lahko vsak teden na naših družbenih omrežjih, že prva rubrika bo zaživela ob 13. uri.

Kot voditeljica informativne oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar že vrsto let spremlja številne življenjske zgodbe ljudi od blizu. Bila je zraven, ko so poročali o tragičnih in pretresljivih usodah, pa tudi o zgodbah, ki so povezale celotno državo – bodisi v žalosti bodisi v veselju. Gre za zgodbe ljudi, ki so nas ganile, povezale in spremenile.

"Spomnim se trenutkov, ko smo stopili skupaj v dobrodelnih akcijah, zbirali pomoč za bolne otroke ali družine v stiski in trenutkov, ko smo kot narod dihali skupaj ob uspehih posameznikov, ki so nas združili v ponosu in veselju," nam je zaupala Nuša, ki se je zato odločila, da takšnim zgodbam nameni prostor v rubriki z naslovom Svetovno: "ker se včasih počutimo svetovno, včasih pa tudi ne. In to je realno."

Voditeljica je poleg dolgoletne kariere v medijskem svetu tudi mati, hči, partnerka, prijateljica, soseda ... Človek s široko odprtim srcem, kot tudi vsemi čutili – dovzetna za dogajanje v naši družbi. Z močno željo, da naslovi vsakdanje skrbi, strahove, spremembe in ponudi drugačno perspektivo.

"Z leti, še posebej pa odkar sem postala mama, te teme doživljam še bolj osebno. Ob tem se mi je odprl širši spekter vprašanj in izkušenj – od stisk, povezanih z nastankom družine, izzivov poporodnega obdobja, do vsakodnevnih dilem starševstva, odnosov in usklajevanja različnih življenjskih vlog. V pogovorih z ljudmi vse pogosteje ugotavljam, da se ženemo za ideali, se primerjamo in razočarano ugotavljamo, da nismo dovolj. Sprašujem se, kako danes sploh opredeliti realna pričakovanja do sebe in svojega življenja," je pojasnila Nuša, kaj jo je gnalo v razvoj rubrike. "Prav zato želim svoj glas in vpliv, ki ga imam kot medijska osebnost, usmeriti v teme, povezane z duševnim zdravjem. V okviru tega projekta bom v oddaji Svet pripravljala poglobljene pogovore s strokovnjaki, ki nam lahko pomagajo razumeti izzive sodobnega življenja in nam jih pomagajo nagovoriti."

Nuša Lesar
Nuša Lesar
FOTO: Nadja Zobec Krže

Na družbenih omrežjih bodo vsebine zaživele v nekoliko drugačni, bolj sproščeni obliki. Sledili boste lahko krajšim in bolj lahkotnim vsebinam ter razlagalnikom, s katerimi želi voditeljica odpirati prostor za pogovor, detabuizirati stiske ter približati realnejšo podobo vsakdanjega življenja. 

"Verjamem, da lahko kot družba napredujemo le, če znamo bolje razumeti svoja čustva, odzive in stiske, hkrati pa smo opremljeni z orodji, ki nam te izzive pomagajo premagovati. Verjamem, da smo ljudje sposobni več, kot si včasih priznamo. Če bomo znali graditi bolj iskren odnos do sebe in sveta okoli nas, lahko ustvarimo temelje za bolj mirno in dolgoročno tudi bolj zadovoljno prihodnost," zaključi Nuša veselo, v pričakovanju začetka rubrike.

Nuša Lesar rubrika Svetovno Svet na Kanalu A

Bonnie Tyler naj bi po srčnem zastoju morali oživljati

24ur.com Špela Bezjak Zrim, nova voditeljica Vizite: Zelo sem počaščena
Spored SVET: POVEČAVA
Moskisvet.com Katarina Braniselj: ''Kolo je svoboda. Ni kaj dodati.''
24ur.com Vesna Ponorac o delu na radiu: Na začetku je bila prisotna pozitivna trema
Vizita.si Intervju z Lucijo Vrankar: kaj pravi o svojih izkušnjah?
24ur.com 'Nova sezona Kmetije bo prikazala razmišljanje mladih o slavi in denarju'
24ur.com Svet brez filtra: Kdo je nadzornica Binka?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
11. 05. 2026 14.02
ta je tudi top novinarka, zelo rad gledam kanal A, ko je na sporedu
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Z eno samo objavo pokazala, da je na las podobna pokojni mami
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Slavni pevec ganil s sporočilom za svojo lepo ženo
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
Nina Osenar Kontrec je razkrila skrivnost svojih staršev
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
vizita
Portal
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita
cekin
Portal
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Kako z manj birokracije do več prostega časa?
Kako z manj birokracije do več prostega časa?
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Hrvaški minister domačinom: Znižajte cene za dobro sezono
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
moskisvet
Portal
Umrla je Maruča Novak, ena najbolj znanih slovenskih vedeževalk
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
dominvrt
Portal
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
okusno
Portal
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699