Nuša Lesar brez filtra: kaj prinaša njena nova rubrika Svetovno?

Kot voditeljica informativne oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar že vrsto let spremlja številne življenjske zgodbe ljudi od blizu. Bila je zraven, ko so poročali o tragičnih in pretresljivih usodah, pa tudi o zgodbah, ki so povezale celotno državo – bodisi v žalosti bodisi v veselju. Gre za zgodbe ljudi, ki so nas ganile, povezale in spremenile. "Spomnim se trenutkov, ko smo stopili skupaj v dobrodelnih akcijah, zbirali pomoč za bolne otroke ali družine v stiski in trenutkov, ko smo kot narod dihali skupaj ob uspehih posameznikov, ki so nas združili v ponosu in veselju," nam je zaupala Nuša, ki se je zato odločila, da takšnim zgodbam nameni prostor v rubriki z naslovom Svetovno: "ker se včasih počutimo svetovno, včasih pa tudi ne. In to je realno."

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Nuša Lesar. Luka Kotnik

Nuša Lesar med ljudmi v Kopru Luka Kotnik

Nuša Lesar med ljudmi v Kopru Luka Kotnik

Nuša Lesar med ljudmi v Kopru Luka Kotnik







Voditeljica je poleg dolgoletne kariere v medijskem svetu tudi mati, hči, partnerka, prijateljica, soseda ... Človek s široko odprtim srcem, kot tudi vsemi čutili – dovzetna za dogajanje v naši družbi. Z močno željo, da naslovi vsakdanje skrbi, strahove, spremembe in ponudi drugačno perspektivo. "Z leti, še posebej pa odkar sem postala mama, te teme doživljam še bolj osebno. Ob tem se mi je odprl širši spekter vprašanj in izkušenj – od stisk, povezanih z nastankom družine, izzivov poporodnega obdobja, do vsakodnevnih dilem starševstva, odnosov in usklajevanja različnih življenjskih vlog. V pogovorih z ljudmi vse pogosteje ugotavljam, da se ženemo za ideali, se primerjamo in razočarano ugotavljamo, da nismo dovolj. Sprašujem se, kako danes sploh opredeliti realna pričakovanja do sebe in svojega življenja," je pojasnila Nuša, kaj jo je gnalo v razvoj rubrike. "Prav zato želim svoj glas in vpliv, ki ga imam kot medijska osebnost, usmeriti v teme, povezane z duševnim zdravjem. V okviru tega projekta bom v oddaji Svet pripravljala poglobljene pogovore s strokovnjaki, ki nam lahko pomagajo razumeti izzive sodobnega življenja in nam jih pomagajo nagovoriti."

Nuša Lesar FOTO: Nadja Zobec Krže