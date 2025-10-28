PRENOS V ŽIVO: Dobili bomo nove svetovne prvake v Hip Hopu in Poppingu

V dvorani Tivoli je včerajšnjo otvoritveno slovesnost zaznamovala otvoritvena točka, ki je bila prava poslastica za vse ljubitelje plesa in odrskega gibanja. Pod vodstvom koreografa in umetniškega vodje Mihe Krušiča smo lahko spremljali plesalce in umetnike v koreografiji, ki je bila preplet plesa, odrskega gibanja, svetlobe in glasbe. Tudi današnje dogajanje spremljamo v živo na 24ur.com.

Občinstvo vedno znova pričaka izjemna energija, močna čustva in navdušujoči nastopi najboljših plesalcev sveta, ki poskrbijo za nepozabno plesno dogajanje v Ljubljani. Vsak dan so se razveselili slovenskih zmagovalcev in tudi danes imamo kar nekaj solo plesalcev in skupin, ki bi lahko stopili na najvišjo stopničko.

Po štirih navdihujočih dneh v Hali Tivoli se svetovno prvenstvo jutri nadaljuje v Kinu Šiška, kjer bomo dva dni spremljali Hip Hop battle tekmovanja.