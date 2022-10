Po le sedmih letih se od Daily Showa poslavlja Trevor Noah

Komik Trevor Noah, je leta 2015 sprejel vodenje The Daily Showa. Skoraj novinec je stopil v velike čevlje znamenitega Jona Stewarta. Na Twitterju je pred kratkim delil novico, da čuti, da je po sedmih letih napočil čas za slovo. Gledalcem in sodelavcem se je zahvalil in dodal, da je "hvaležen za to potovanje." Kot je izpostavil, je bilo vodenje oddaje eden njegovih največjih izzivov in najboljših služb. A, kot je pojasnil, je med pandemijo spoznal, da pogreša potovanja in nove avanture: "Pogrešam učenje tujih jezikov, pogrešam potovanja in nastopanje v drugih državah."