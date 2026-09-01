Po skoraj 30 letih obsodba za umor Tupaca Shakurja

Porota v Las Vegasu je 63-letnega Duana "Keffe D" Davisa spoznala za krivega umora s smrtonosnim orožjem zaradi smrti Tupaca Shakurja, ki je bil 7. septembra 1996 ustreljen iz mimo vozečega avtomobila. Davis, nekdanji vodja ulične tolpe South Side Compton Crips, je ob izreku sodbe v črni obleki brez vidnejšega odziva stal v sodni dvorani. Nato je napovedal pritožbo. Povsem drugače so sodbo sprejeli Shakurjevi sorodniki. Držali so se za roke, nekateri so jokali in se objemali. Raperjeva sestra je po razglasitvi sodbe objela enega od tožilcev. Pred sodiščem so razsodbo s solzami in vzkliki pričakali tudi Shakurjevi oboževalci. Davis bo13. oktobra izvedel, kakšna bo njegova kazen.

Tožilstvo: Ni streljal, vendar je ukazal umor

Tožilstvo ni trdilo, da je Davis osebno izstrelil naboje, ki so ubili Shakurja. Po navedbah tožilcev je organiziral napad in priskrbel orožje, s katerim naj bi njegov nečak Orlando Anderson nato streljal na raperja. Motiv naj bi bilo maščevanje. Le nekaj ur pred streljanjem je bil Anderson v Las Vegasu vpleten v fizični obračun s Shakurjem in člani njegovega spremstva. Tožilci so trdili, da je Davis po pretepu načrtoval povračilni napad. Shakur se je v noči na 7. september 1996 vozil v avtomobilu z vodjo založbe Death Row Records Marionom "Sugom" Knightom, ko se je njunemu vozilu približal bel Cadillac. Iz njega so odjeknili streli. Shakur je bil večkrat zadet in je zaradi poškodb šest dni pozneje umrl. Star je bil 25 let.

Tupac Shakur FOTO: AP

Primer, ki je skoraj 30 let sprožal teorije zarote

Umor enega najvplivnejših raperjev vseh časov je nato skoraj tri desetletja ostal nerešen. Zgodil se je v obdobju hudega rivalstva med hiphop scenama ameriške vzhodne in zahodne obale, ki se je prepletalo tudi s spopadi med uličnima tolpama Bloods in Crips. Okoli Shakurjeve smrti so se skozi desetletja razvile številne teorije in ugibanja, vendar vse do zdaj za njegov umor ni bil obsojen nihče. Shakur je bil ob smrti na vrhuncu kariere in je pozneje postal ena največjih ikon hiphopa. Po svetu so prodali več kot 75 milijonov njegovih plošč.

Ključne so postale Davisove lastne besede