Jan in Žan Zore: Brez naju ta Kmetija ne bi bila zanimiva

Ljubljana, 30. 05. 2026 08.00 pred 19 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
Žan in Jan Zore

Jan in Žan Zore sta trenutno najbolj znana dvojčka v državi. Brata sta se skupaj preizkusila v šovu Kmetija, kjer sta bila izjemno uspešna. Žan je bil finalist, Jan pa se je celo boril v superfinalu, kjer mu je zmaga proti Aleksandri za las ušla. Veljala sta za velika taktizerja in ženskarja, številni pa še danes niso prepričani, ali so bili njuni spori v oddaji zaigrani ali resnični.

Ko sta vstopila v oddajo, nihče ni vedel, da sta brata. Šele kasneje je njunim sotekmovalcem postalo jasno, da nista le brata, temveč sta celo dvojčka. Žan in Jan Zore sta tudi po koncu šova dva izmed najbolj obleganih tekmovalcev, saj letošnja Kmetija brez njiju zagotovo ne bi bila enaka. "Številni mi pišejo, da brez naju ta Kmetija ne bi bila zanimiva," je nič kaj skromno dejal Žan, Jan pa je dodal: "Sam ne moreš zmagati Kmetije, zato nič ne bi spreminjal."

So bili njuni spori del taktike ali se res ne razumeta dobro?

Eno izmed ključnih vprašanj, ki se ob omembi njunega imena vedno poraja, je njun odnos. V Kmetiji sta imela kar nekaj sporov, večkrat sta si izmenjala tudi nekaj grdih besed, njune bratske ljubezni ali povezanosti pa mnogokrat sploh ni bilo opaziti. Kakšen pa je njun odnos v resnici? "Ko sva bila mlajša, se res nisva marala. Veliko sva se kregala, sva konfliktna, borbena. Še danes, ko igrava kakšen šport, igrava za denar, da ni po tekmi besed, da je kdo komu pustil. To je sigurno ego dvojčkov, ampak danes sva super," je obrazložil starejši med njima, Žan pa je priznal, da mu je v Kmetiji res veliko pomagal: "Imava se rada, a sva oba zelo konfliktna in borbena in to pač pride zraven." Tudi objem v areni, pred Janovim velikim superfinalnim bojem, je bil iskren.

Žan in Jan sta razkrila skrivnosti iz Kmetije.
FOTO: Damjan Žibert

Oba sta se na Kmetiji zaljubila, eden je danes samski, drugi v zvezi

Brata sta na posestvu veliko pozornosti posvetila taktikam, še več pa dekletom. Jan pred prihodom na posestvo ni vedel, da bo tam toliko deklet in da se bo zaljubil. "Ko je Ema šla, sem videl, da je to to," je priznal Jan in dodal, da je včasih zaradi deklet na posestvu res malo izgubil fokus. "Moja čustva do nje so bila iskrena, mi je bilo pa glupo, da so Nuša, Lana in Ema zunaj razlagale stvari. To sem hotel rešiti sam," je še komentiral spletke in posledično jezo svoje tedanje punce, ki je tako postala nekdanja. "Ona mi je samo rekla, naj se notri ne zaljubim. Da naj delam, kar hočem, ker razume, da je to šov, a da naj se ne zaljubim," je priznal Jan, ki je v Kmetijo prišel v zvezi, prav tako pa je iz Kmetije odšel v zvezi. Le da je zdaj z Emo. Svojo posebno avanturo pa je imel tudi Žan. "To ni bila avantura, to je bila iskrena ljubezen,"  je svojo zvezo z Urško, s katero sta v šovu celo spočela otroka, komentiral Žan in dodal: "Bil sem iskren do nje, nisem ji nič lagal in nič manipuliral z njo." Sam je bil namreč prepričan v to, da bo z njo ostal tudi po koncu šova, čeprav se družina in njegovi prijatelji s tem niso strinjali.

V Kmetijo nista šla z namenom zmagati

Čeprav je bilo od samega začetka, ko sta začela taktizirati že ob prihodu na posestvo, videti, da sta prišla po zmago, temu ni bilo tako. "Nisva šla po zmago. Ko pa sem prišel notri in videl, da bo s temi ljudmi lahko in da jih lahko takoj obrneš, da mi gre vse po načrtu, sem si rekel, da bi lahko prišel do finala," je povedal Žan, Jan pa je dodal, da so bili vsi zelo izgubljeni in da niso vedeli, kam so prišli. "Moralo bi biti več stradanja in kmetija na bolj staromoden način. To so vsi mamini in očijevi sinčki in punčke," je iskreno povedal Jan. Dvojčka sta prepričana, da jima sotekmovalci niso mogli do živega, a da nista bila sploh tako močna in da nista igrala skupaj, temveč vsak zase. "Jaz se nisem nikoli zanašal nanj," je še odločno povedal superfinalist.

Je bil po njunem mnenju res glavni taktizer Franc, kakšen odnos sta imela v resnici z Žanom, zakaj je Jan sebe označil za metuljčka, Žan pa za psa in kako je Jan videl Žanovo zvezo z Urško? S kom od sotekmovalcev se najbolje razumeta, kako Žan danes zagovarja svoje pikre izjave proti Emi in kakšna je resnica o izdaji Igorja, sta zaupala v zgornjem pogovoru.

KOMENTARJI1

kala 09
30. 05. 2026 08.14
Pravljičarja.
