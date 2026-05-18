Je sploh kdo opazil, da Slovenije na Evroviziji ni bilo?

Ljubljana, 18. 05. 2026 12.49 pred 37 minutami 2 min branja 27

Avtor:
Eva Mavrič
Evrovizijski POPkast z Janom Veharjem in Denisom Bendetom Živčecem ter novinarko Evo Mavrič

Bangaranga. Tako, kot je kaotičen naslov letošnje zmagovalne pesmi, je bila pestra tudi sama Evrovizija. 70. edicija največjega glasbenega dogodka se je zaradi prisotnosti Izraela odvila v luči bojkotov in protestov, hkrati pa se je podeljevanje točk v zgodovino zapisalo kot eno izmed najbolj nepričakovanih. Je sploh kdo opazil, da Slovenije na Evroviziji ni bilo? Nas tam ni bilo zaradi moralnih načel ali finančnega vidika? Kako so lahko stavnice letos tako zgrešile in ali ima tekmovanje sploh prihodnost?

V povsem svežem evrovizijskem POPkastu smo gostili vodjo projektov na POP TV in radijskega voditelja Jana Veharja ter novinarja časopisa Večer Denisa Bendeta Živčeca. Z dolgoletnima poznavalcema Evrovizije smo podrobno analizirali dogajanje na sosednjem Dunaju, ki je poskrbelo za številna presenečenja. Po glasovalni končnici, ki je marsikomu dvignila pritisk, je kristalni mikrofon osvojila Bolgarija.

Kako je mogoče, da je pesem, ki je v polfinalu po mnenju žirij pristala šele na petem mestu, v finalu prvič po letu 2017 osvojila tako strokovne žirije kot glas ljudstva? Kje je zamočila Finska, ki je mesece veljala za glavno favoritko? Zakaj se viralnost grške pesmi ni kazala v višjem rezultatu in ali je bila Avstralija res nižje zgolj zato, ker je Avstralija?

Sogovornika, ki sta se dotaknila tudi odsotnosti Slovenije, sta komentirala tudi statistiko tekmovanja, ki jo je pripravil klub slovenskih evrovizijskih oboževalcev OGAE. Kje so bile razlike med voljo ljudstva in mnenjem strokovne žirije največje? Je to, da so strokovne žirije zopet prisotne v polfinalih, dobra stvar? Kaj je šlo narobe pri velesili Švedski, da je bila 'šele' na 20. mestu in ali uspeh finančno šibkejših držav vliva upanje Sloveniji, če se bo ta kdaj vrnila na tekmovanje? O tem in marsičem drugem v povsem svežem evrovizijskem POPkastu.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Eurojackpot
18. 05. 2026 13.27
Avstrijski komentator je povedal, da je luksemburška predstavnica Slovenka.
Odgovori
0 0
Pajo_36
18. 05. 2026 13.26
Drugače desnim, ni prov, da je ni, ko pa je, pa jamrajo dej se vemo kakšen festival. No, saj je, nikol ni bil prov strejt. Ampak svaka čast našim, zmagajo pa gay bari na Irskem, bojkot prve klase ! In prav je tako, dokler bo sponzor moroccan oil. Kar se pa muzike tiče, sem poslušal Bolgarijo in Izrael, pa je bil meni osebno Izraelec boljši. Sem mislil, da je klasičen izraelski kokodanje šund, ampak je fant kar dobr zape4l, bolgarka je pa pač neki unc unc pa vsi v luft, ap ne vem kaj še vse...No, vsaj gre prvič v Bolgarijo, to je pa tud prav.
Odgovori
0 0
juventina10
18. 05. 2026 13.24
ne boste verjeli,vendar so nas v znanem angleškem mediju omenili in sicer v članku,kjer so napisali da so bili zopet zadnji,ter o 5 državah katere so bojkotirale evrovizijo.napisali so tudi,da je rtv medtem predvajala dokumentarce in filme o palestini.
Odgovori
+1
1 0
jekras
18. 05. 2026 13.24
Slovenija: nanodržava, Evrovizija: komercialno prireditev za mavrične ljudje
Odgovori
0 0
Senzor
18. 05. 2026 13.24
To ni petje ampak kričanje in pederaška scena nekaterih nastopajočih.
Odgovori
+2
2 0
Senzor
18. 05. 2026 13.22
Bolgarska zmagovalka podn od podna. Tudi scena in nastopi vsako leto bolj mavrični. Škoda denarja za udeležbo na sramotnem scenskem tekmovanju.
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
18. 05. 2026 13.22
Zaključiti z Eurovizijo 4 ever ker bomo tut z Unijo počas zaključil če bo šlo naprej v smeri neonacizma fašizma in gaypropagande.
Odgovori
+1
1 0
Clovek_002
18. 05. 2026 13.20
Tisti, ki so razlog poznali, so opazili. Za druge je vseeno, ker jim je očitno vseeno, kako se svet vrti.
Odgovori
+1
1 0
Še89sekund
18. 05. 2026 13.17
In kdo naj bi opazil ali slučajno pogrešal eno socialistično skorumpirano vasico ???
Odgovori
+0
1 1
rogla
18. 05. 2026 13.17
Prireditev ima iz leta v leto manj poudarja na kvaliteti glasbe, vse več je politike, ki tja ne sodi! Nastopajoči pa (ne vsi) kot da so z drugega planeta. Ponosa samegasebe je čedalje manj!
Odgovori
+2
2 0
rogla
18. 05. 2026 13.18
... poudarka ...
Odgovori
0 0
Mclaren
18. 05. 2026 13.16
Hvala bogu, da bas ni bilo. Naj kar imajo to sceno!
Odgovori
+2
3 1
juventina10
18. 05. 2026 13.26
tudi bolgarov ni bilo 3 leta,letos pa pesem in zmaga.
Odgovori
0 0
BrkoBrki?
18. 05. 2026 13.16
Smo opazili in smo neskončno veseli in še bomo veseli, če nam boste enkrat za vselej nehal denar zapravljat za to parado zdolgočasenih istospolnikov
Odgovori
+4
5 1
Wolfman
18. 05. 2026 13.13
Le eno stvar sem videl oz. zasledil! To je bil tisti pevec Izraelec, kateremu so naložili poleg bua celotne Evrope povrh še nekaj krepkih besed v poduk!
Odgovori
+1
2 1
MESE?AR
18. 05. 2026 13.12
Tipično levičarski RTV.
Odgovori
+0
3 3
cool_B
18. 05. 2026 13.11
To je itak v 90ih izgubilo smisel, kvaliteto in zanimanje.
Odgovori
+4
4 0
Sickomania
18. 05. 2026 13.09
Je sploh kdo opazil da je bila evrovizija?
Odgovori
+3
5 2
Fluxx
18. 05. 2026 13.07
Noben ne opazi če smo ali pa če nas ni. Tako da moramo ravnat najbolj ekonomično in pač ne sodelovat v teh bedarijah.
Odgovori
+2
3 1
Luka40
18. 05. 2026 13.02
Ni in nič škode. Vsak evro vložen v Evrovizijo je potrata denarja!!
Odgovori
+8
9 1
MESE?AR
18. 05. 2026 13.11
Na svetu so dosti bolj potratni dogodki kot je ta festival.
Odgovori
-2
1 3
Hc4life
18. 05. 2026 13.01
Evropa si je spočila ušesa
Odgovori
+3
4 1
