Je sploh kdo opazil, da Slovenije na Evroviziji ni bilo?

V povsem svežem evrovizijskem POPkastu smo gostili vodjo projektov na POP TV in radijskega voditelja Jana Veharja ter novinarja časopisa Večer Denisa Bendeta Živčeca. Z dolgoletnima poznavalcema Evrovizije smo podrobno analizirali dogajanje na sosednjem Dunaju, ki je poskrbelo za številna presenečenja. Po glasovalni končnici, ki je marsikomu dvignila pritisk, je kristalni mikrofon osvojila Bolgarija.
Kako je mogoče, da je pesem, ki je v polfinalu po mnenju žirij pristala šele na petem mestu, v finalu prvič po letu 2017 osvojila tako strokovne žirije kot glas ljudstva? Kje je zamočila Finska, ki je mesece veljala za glavno favoritko? Zakaj se viralnost grške pesmi ni kazala v višjem rezultatu in ali je bila Avstralija res nižje zgolj zato, ker je Avstralija?
Sogovornika, ki sta se dotaknila tudi odsotnosti Slovenije, sta komentirala tudi statistiko tekmovanja, ki jo je pripravil klub slovenskih evrovizijskih oboževalcev OGAE. Kje so bile razlike med voljo ljudstva in mnenjem strokovne žirije največje? Je to, da so strokovne žirije zopet prisotne v polfinalih, dobra stvar? Kaj je šlo narobe pri velesili Švedski, da je bila 'šele' na 20. mestu in ali uspeh finančno šibkejših držav vliva upanje Sloveniji, če se bo ta kdaj vrnila na tekmovanje? O tem in marsičem drugem v povsem svežem evrovizijskem POPkastu.
