'Ko sva si z Igorjem dala priložnost, sva ugotovila, da si paševa kot prijatelja'

Ljubljana, 14. 05. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Pia Filipčič

Tik pred finalnim tednom se je poslovila s posestva in takrat so jo premagale solze. V velikem kmečkem kvizu ni imela dovolj pravilnih odgovorov, zato je morala Pia Filipčič šov zapustiti. Izkušnjo opisuje kot eno najlepših in danes ne bi naredila nič drugače. Doživela je skoraj vse, le v areni, razen v znanju, se ni uspela preizkusiti.

Pia Filipčič se je morala tik pred finalnim tednom posloviti od sotekmovalcev in zapustiti Kmetijo. V šovu je veljala za priljubljeno, včasih preveč 'kofetarsko', a pridno tekmovalko, ki se ji ni bilo težko lotiti nobenega izziva. Ostala je zvesta sebi, nikoli ni pripadala nobenemu klanu, močne vezi, ki jih je spletla z nekaterimi sotekmovalci, pa ohranja še danes.

'Igorja na začetku nisem mogla ne videti in ne slišati'

Eden od tekmovalcev, s katerim je ustvarila izjemno lep odnos, je bil Igor Mikič. On je bil tudi edini, ki je v zadnji areni navijal zanjo, obenem pa je, kot je priznala, le on vedel, da je bila že precej na koncu z živci in da si je šov v resnici želela zapustiti. Kakšen je bil njun odnos? "Zelo razburkan. Na začetku ga nisem mogla ne videti in ne slišati. Umikala sem se pred njim na posestvu. Ko sva ostala sama v hlevu, sva si dala priložnost, da se spoznava in videla sva, da si paševa kot človeka, prijatelja, da imava iste poglede in vrednote," je razkrila Pia. Tudi njegove 'pikantne' izjave na začetku je niso zmotile, saj je človek, ki ne goji zamer.

Pia Filipčič je izpadla iz Kmetije.
Edina glava družine v zgodovini brez zlatnikov

Ker ni zamerljiva, ni zamerila sotekmovalcem niti takrat, ko so ji ukradli zlatnike. Tako je bila edina glava družine v zgodovini, ki je na tržnico po hrano prišla brez denarja, in čeprav ji je bilo ponujeno nekaj zlatnikov s strani sosednje družine, tega ni sprejela. "Bila sem šokirana, mogoče nisem pokazala, ampak meni na kraj pameti ni padlo, da bi mi ukradli zlatnike. Res mi ni bilo prijetno," je povedala o spominu na dogodek v šovu, ki jo je še enkrat šokiral, ko ga je ponovno videla na televiziji. "Jaz nisem vedela nič, vedeli pa so čisto vsi. Res ne vem, kako so uspeli to tako hitro skomunicirati, ker do mene ni prišlo nič," je priznala in dodala, da je bila odločna, da je potrebna kazen za njene sotekmovalce, zato ni prinesla čisto nič hrane. A mirna reakcija članov njene družine jo je povsem presenetila.

Po 10 letih in zmagi v Big Brotherju se je podala v Kmetijo

Za Pio to ni bil prvi šov, v katerem se je preizkusila, saj je pred 10 leti zmagala v Big Brotherju. Kmetija je povsem drugačna oddaja, številne stvari, od molže do izdelave ocvirkov denimo, je počela prvič v življenju. Zakaj se je tokrat torej odločila prav za Kmetijo? "Zdelo se mi je, da je to lep jubilej, ki ga lahko okronam s še eno zmago," se je zasmejala, nato pa dodala: "Nikoli ne veš, a z nekim razlogom sem tu. Sem oseba, ki ne zavrača priložnosti, rada se testiram in se dajem v situacije, iz katerih vem, da bom zrasla in se nekaj naučila. Bilo bi mi žal, če se ne bi spustila v to dogodivščino."

Kakšen dvoboj bi izbrala, če bi lahko izbirala sama, zakaj je bila pogosto označena za veliko konkurentko, kako ji je uspelo kot osamljenemu jezdecu priti do polfinalnega tedna in kako zagovarja svoje kofetkanje? Zakaj se je odločila Žana poslati iz koče na jasi nazaj na posestvo in ali jo je kdo od sotekmovalcev razočaral, je zaupala v zgornjem iskrenem pogovoru.

