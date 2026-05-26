'Mnogi gredo v življenju čez trupla, jaz nisem tak'

Po prvem mnogoboju, ki zdaj le še štiri finaliste ločuje od zmage v 12. sezoni Kmetije, je izpadel Igor Mikič. Svojo pot je začel v hišici na klancu kot gost in se nato preselil na posestvo, kjer si je ustvaril klan, s katerim se je prebil vse do polfinala. Kljub temu da se je moral tik pred koncem posloviti, pa zase pravi, da je vseeno zmagovalec. "Ker sem šel z iskreno dvignjeno glavo," je povedal.

'Pia je bila popolni par'

V zadnjem mnogoboju je sodeloval s Pio, ki jo je izbral za svojo pomočnico v boju do zmage. Kljub vsemu jima ni uspelo, saj sta skupaj čez brv prenesla premalo jabolk. Kako se je počutil ob porazu tik pred koncem? "Občutki so bili mešani. Po eni strani sem si rekel, hvala bogu, je konec te agonije, po drugi strani mi je bilo malo žal, ker se nisem mogel boriti sam. Bila je taka čudna igra, mavrična igra," je opisal svoje prve občutke ob porazu, a obenem poudaril, da bi kljub vsemu še enkrat za svojo soborko izbral prav Pio. "S Pio sva se na koncu tako ujela, zbližala, bila prijatelja in res sem vesel. Ona je bila popolni par," je odločno dodal.

Igor Mikič je izpadel iz boja za glavno nagrado. FOTO: Damjan Žibert

'Marsikdaj v življenju povemo kaj o ljudeh, ki jih sploh ne poznamo'

S Pio ju je združil hlev in postala sta dobra prijatelja, ki gresta še danes na kavo. Na začetku sta imela drug o drugem sicer malo slabše mnenje, a za izrečene izjave mu ni žal, saj se je takrat družila z osebo, ki mu ni bila pri srcu. Kljub vsemu je nato spremenil mnenje. "Marsikdaj v življenju povemo kaj o ljudeh, ki jih sploh ne poznamo. Knjige ne smeš ocenjevati po platnicah. Vedno si moraš vzeti čas, spoznati človeka in si nato ustvariti mnenje. Jaz sem si o Pii ustvaril napačno mnenje," je priznal o njunem odnosu, ki je danes iskren in pristen.

'Človeku lahko vzameš vse, ne moreš pa mu vzeti karakterja'

Igor se je na Kmetiji letos preizkusil že drugič, tokrat pa je v šov vstopil s prav posebno misijo. In ne, to ni bila niti denarna nagrada, niti naziv zmagovalca, niti večja prepoznavnost. "Človeku lahko vzameš vse, lahko mi vzamete te prstane, lake, uro, verižico in vse, ne moreš pa mu vzeti karakterja, iskrenosti, samodiscipline in tega, koliko se imaš rad. Niti tega, da nikoli ne lažeš in da si iskren. Mislim, da so to največje vrednote v življenju," je prepričan Alfa Mikič. S svojim delom želi biti vzor mladim, zato ga resnično preseneča, kako umazane igre so ljudje pripravljeni igrati pred celotno Slovenijo. "Igro moraš zmagati na pošten način, čeprav se mnogi s tem ne bi strinjali. Mnogi gredo v življenju čez trupla, da pridejo do svojega cilja, jaz nisem tak," je poudaril.