Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

'Mnogi gredo v življenju čez trupla, jaz nisem tak'

Ljubljana, 26. 05. 2026 10.07 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Kaja Ahčin
igor mikič

V Kmetiji se je preizkusil drugič, saj se je za glavno nagrado boril že v 11. sezoni. Tokrat mu je uspelo priti do finalnega tedna, nato pa je izpadel. Igor Mikič je na posestvu kljub porazu preživel vseh 70 dni, saj je postal porotnik. V šov je vstopil s prav posebno misijo, ki pa ni bila povezana ne z denarjem ne z nazivom zmagovalec.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Po prvem mnogoboju, ki zdaj le še štiri finaliste ločuje od zmage v 12. sezoni Kmetije, je izpadel Igor Mikič. Svojo pot je začel v hišici na klancu kot gost in se nato preselil na posestvo, kjer si je ustvaril klan, s katerim se je prebil vse do polfinala. Kljub temu da se je moral tik pred koncem posloviti, pa zase pravi, da je vseeno zmagovalec. "Ker sem šel z iskreno dvignjeno glavo," je povedal.

'Pia je bila popolni par'

V zadnjem mnogoboju je sodeloval s Pio, ki jo je izbral za svojo pomočnico v boju do zmage. Kljub vsemu jima ni uspelo, saj sta skupaj čez brv prenesla premalo jabolk. Kako se je počutil ob porazu tik pred koncem? "Občutki so bili mešani. Po eni strani sem si rekel, hvala bogu, je konec te agonije, po drugi strani mi je bilo malo žal, ker se nisem mogel boriti sam. Bila je taka čudna igra, mavrična igra," je opisal svoje prve občutke ob porazu, a obenem poudaril, da bi kljub vsemu še enkrat za svojo soborko izbral prav Pio. "S Pio sva se na koncu tako ujela, zbližala, bila prijatelja in res sem vesel. Ona je bila popolni par," je odločno dodal.

Igor Mikič je izpadel iz boja za glavno nagrado.
Igor Mikič je izpadel iz boja za glavno nagrado.
FOTO: Damjan Žibert

'Marsikdaj v življenju povemo kaj o ljudeh, ki jih sploh ne poznamo'

S Pio ju je združil hlev in postala sta dobra prijatelja, ki gresta še danes na kavo. Na začetku sta imela drug o drugem sicer malo slabše mnenje, a za izrečene izjave mu ni žal, saj se je takrat družila z osebo, ki mu ni bila pri srcu. Kljub vsemu je nato spremenil mnenje. "Marsikdaj v življenju povemo kaj o ljudeh, ki jih sploh ne poznamo. Knjige ne smeš ocenjevati po platnicah. Vedno si moraš vzeti čas, spoznati človeka in si nato ustvariti mnenje. Jaz sem si o Pii ustvaril napačno mnenje," je priznal o njunem odnosu, ki je danes iskren in pristen.

'Človeku lahko vzameš vse, ne moreš pa mu vzeti karakterja'

Igor se je na Kmetiji letos preizkusil že drugič, tokrat pa je v šov vstopil s prav posebno misijo. In ne, to ni bila niti denarna nagrada, niti naziv zmagovalca, niti večja prepoznavnost. "Človeku lahko vzameš vse, lahko mi vzamete te prstane, lake, uro, verižico in vse, ne moreš pa mu vzeti karakterja, iskrenosti, samodiscipline in tega, koliko se imaš rad. Niti tega, da nikoli ne lažeš in da si iskren. Mislim, da so to največje vrednote v življenju," je prepričan Alfa Mikič. S svojim delom želi biti vzor mladim, zato ga resnično preseneča, kako umazane igre so ljudje pripravljeni igrati pred celotno Slovenijo. "Igro moraš zmagati na pošten način, čeprav se mnogi s tem ne bi strinjali. Mnogi gredo v življenju čez trupla, da pridejo do svojega cilja, jaz nisem tak," je poudaril.

Preberi še Igor Mikič
Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Kaj je tisto, kar ju druži s Pio, je v Kmetiji kdaj želel obupati, kdo je bil po njegovem mnenju največji taktizer na posestvu, kakšen je bil v resnici odnos med dvojčkoma Janom in Žanom ter kako se je počutil ob Janovi izdaji? Kako se spominja obiska svoje mame in zakaj letošnjo Kmetijo opisuje kot eno najtežjih izkušenj v življenju, je zaupal v zgornjem iskrenem pogovoru.

igor mikič kmetija izpadli tv oddaje pop tv
Zadovoljna.si Aljaž (Kmetija): 'Se bom še kdaj prijavil, pa bom takrat zmagal'
24ur.com Vidno izmučeni Pogačar: To je bila zelo težka preizkušnja
24ur.com Pogačar: Jonas ni želel sodelovati, Roglič: Vsaj na televiziji sem bil
24ur.com Zajc: Očitno sem ustvarjen za polete
24ur.com Že po prvi seriji je vedel, da mu je ne more vzeti nihče
24ur.com Konec tekmovanja za Igorja Mikiča: Res žalostno, da se je tako končalo
24ur.com Deželaka junaka je čakal spektakel na Ljubljanici
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1874818
26. 05. 2026 11.39
Ja, sem prebral (na pol) članek, da bi našel kak smisel in še vedno ne razumem kako se lahko to gleda.
Odgovori
0 0
Amor Fati
26. 05. 2026 11.23
Zgoraj vam piše tri minute. Če boste prebrali teh treh minut ne boste dobili več nazaj.
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
26. 05. 2026 11.06
Spominja me na našega Stevota tako, da sedaj naj lepo protestira proti jajotu, overi dokument, da z njim nikoli v vlado in ima lepe možnosti na naslednjih volitvah priti v parlament kjer bo zamenjal Stevota in njegovo neresnico.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
26. 05. 2026 10.28
"Človeku lahko vzameš vse, ne moreš pa mu vzeti karakterja" Še dobro, ker bi se fejst namatral, če bi moral to nesti. ;-))
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
26. 05. 2026 10.33
Mal heca, drugače je pa menda tale možakar kar vredu poba.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725