'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam'

Pa jo imamo, po pravljičnih sedmih letih je Kmetija znova dobila žensko zmagovalko. Še zjutraj, pred odhodom na Kmetijo, se je Aleksandra April spraševala, kam se je prijavila in kaj ji je tega treba. A vse od trenutka, ko je prišla na posestvo, ji ni bilo žal. Še manj ji je žal zdaj, ko ima za sabo eno najboljših izkušenj v življenju. "Tudi če bi zombiji zunaj letali, mi ne bi nič vedeli, ker smo bili izolirani," je povedala o tem, kaj ji je bilo na posestvu najbolj všeč. Zmaga pa je bila le pika na i nepozabni dogodivščini.

'Ko so me začeli spraševati, če sem zmagala, je bilo težko lagati'

Aleksandra nikoli ni veljala za favoritko, zato je bila njena zmaga za marsikoga veliko presenečenje. Kako težko ji je bilo več kot pol leta skrivati, kaj ji je uspelo? "Zelo težko. Glede na to, da mi je potem še La Toya naredila malo šmorna, saj sem upala, da se bom malo več lahko skrivala," je priznala in dodala, da je bila na začetku pogosto deležna vprašanj, kdo je zmagal, potem pa so jo kar naenkrat začeli spraševati, če je ona zmagala. "Res je bilo težko lagati," je povedala in razkrila, kako se je znašla: "Vse sem vprašala nazaj, kakšna je sploh možnost, da zmagam ob takih sotekmovalcih. Rekla sem jim, naj malo pretehtajo, če sem res prava."

Aleksandra April je postala velika zmagovalka 12. sezone Kmetije. FOTO: Aljoša Kravanja

'Ko nas je ostalo samo še pet, sem začela verjeti v zmago'

Na Kmetijo ni šla po zmago, čeprav ni skrivala, da bi ji denar prišel še kako prav. Kljub vsemu se je šla tja zabavat, se kaj novega naučiti, predvsem pa si je to vzela kot delovne počitnice. Da ji lahko uspe priti čisto do konca, je začela razmišljati šele v finalnem tednu. "Šele ko nas je ostalo samo pet. Ampak bodimo realni, že Igor, pa tudi Franci, že fantje ga nismo mogli premagati. Tudi Jan mi je predstavljal ogromno konkurenco. To so bili trije najmočnejši," je povedala. V finalnem tednu je bil poleg omenjenih tudi Janov brat dvojček Žan, a zanj pravi, da ga ne more primerjati z ostalimi. "Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da lahko zmagam, ker bi me to delalo živčno," je priznala.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Aleksandra April Aljoša Kravanja

Aleksandra April Aljoša Kravanja

Aleksandra April Aljoša Kravanja

Aleksandra April Aljoša Kravanja

Aleksandra April Aljoša Kravanja

Aleksandra April Aljoša Kravanja











'Obisk Nine je bil kot bi ti nekdo z injekcijo vlil energijo'

Veliko motivacije, da je uspela priti do konca, ji je prinesel tudi obisk hčerke. "To je noro. Kot bi ti nekdo z injekcijo vlil energijo. Bodimo realni, nisva se videli dva meseca," je povedala in razložila: "Ko si notri in nimaš nobenega stika z realnim svetom, ti je obraz, ki ti je domač in ljub, nekaj najlepšega." Nad obiskom je bila navdušena tudi Nina, ki je na posestvu poskrbela tudi za to, da so se fantje obračali za njo. "Nina zna poskrbeti zase. Jan, Žan in Juš so taki, da mislijo, da te bodo spravili na kolena, če te bodo vztrajno kljuvali. To traja cel teden, potem pa, ali se boš zlomil ali pa nazaj sestavil. Pri Nini je bilo vse skupaj malo bolj hec. A če se kdo zna braniti, je to moja hčerka. Bolj, kot bi jo znala braniti jaz," je povedala z nasmehom na obrazu.