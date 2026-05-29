Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam'

Ljubljana, 29. 05. 2026 07.00 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Aleksandra April

Po sedmih letih se je z nazivom zmagovalka Kmetije znova okronala ženska. To je v 12. sezoni postala Aleksandra April, ki pravi, da še danes, pa čeprav je od njene zmage minilo že nekaj časa, ni povsem dojela, kaj ji je uspelo. Da se je prijavila v oddajo, ji absolutno ni žal, zmaga pa zanjo ne pomeni le naziva in denarne nagrade, ampak tudi začetek novega življenja.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Pa jo imamo, po pravljičnih sedmih letih je Kmetija znova dobila žensko zmagovalko. Še zjutraj, pred odhodom na Kmetijo, se je Aleksandra April spraševala, kam se je prijavila in kaj ji je tega treba. A vse od trenutka, ko je prišla na posestvo, ji ni bilo žal. Še manj ji je žal zdaj, ko ima za sabo eno najboljših izkušenj v življenju. "Tudi če bi zombiji zunaj letali, mi ne bi nič vedeli, ker smo bili izolirani," je povedala o tem, kaj ji je bilo na posestvu najbolj všeč. Zmaga pa je bila le pika na i nepozabni dogodivščini.

'Ko so me začeli spraševati, če sem zmagala, je bilo težko lagati'

Aleksandra nikoli ni veljala za favoritko, zato je bila njena zmaga za marsikoga veliko presenečenje. Kako težko ji je bilo več kot pol leta skrivati, kaj ji je uspelo? "Zelo težko. Glede na to, da mi je potem še La Toya naredila malo šmorna, saj sem upala, da se bom malo več lahko skrivala," je priznala in dodala, da je bila na začetku pogosto deležna vprašanj, kdo je zmagal, potem pa so jo kar naenkrat začeli spraševati, če je ona zmagala. "Res je bilo težko lagati," je povedala in razkrila, kako se je znašla: "Vse sem vprašala nazaj, kakšna je sploh možnost, da zmagam ob takih sotekmovalcih. Rekla sem jim, naj malo pretehtajo, če sem res prava."

Aleksandra April je postala velika zmagovalka 12. sezone Kmetije.
Aleksandra April je postala velika zmagovalka 12. sezone Kmetije.
FOTO: Aljoša Kravanja

'Ko nas je ostalo samo še pet, sem začela verjeti v zmago'

Na Kmetijo ni šla po zmago, čeprav ni skrivala, da bi ji denar prišel še kako prav. Kljub vsemu se je šla tja zabavat, se kaj novega naučiti, predvsem pa si je to vzela kot delovne počitnice. Da ji lahko uspe priti čisto do konca, je začela razmišljati šele v finalnem tednu. "Šele ko nas je ostalo samo pet. Ampak bodimo realni, že Igor, pa tudi Franci, že fantje ga nismo mogli premagati. Tudi Jan mi je predstavljal ogromno konkurenco. To so bili trije najmočnejši," je povedala. V finalnem tednu je bil poleg omenjenih tudi Janov brat dvojček Žan, a zanj pravi, da ga ne more primerjati z ostalimi. "Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da lahko zmagam, ker bi me to delalo živčno," je priznala.

'Obisk Nine je bil kot bi ti nekdo z injekcijo vlil energijo'

Veliko motivacije, da je uspela priti do konca, ji je prinesel tudi obisk hčerke. "To je noro. Kot bi ti nekdo z injekcijo vlil energijo. Bodimo realni, nisva se videli dva meseca," je povedala in razložila: "Ko si notri in nimaš nobenega stika z realnim svetom, ti je obraz, ki ti je domač in ljub, nekaj najlepšega." Nad obiskom je bila navdušena tudi Nina, ki je na posestvu poskrbela tudi za to, da so se fantje obračali za njo. "Nina zna poskrbeti zase. Jan, Žan in Juš so taki, da mislijo, da te bodo spravili na kolena, če te bodo vztrajno kljuvali. To traja cel teden, potem pa, ali se boš zlomil ali pa nazaj sestavil. Pri Nini je bilo vse skupaj malo bolj hec. A če se kdo zna braniti, je to moja hčerka. Bolj, kot bi jo znala braniti jaz," je povedala z nasmehom na obrazu.

Preberi še Aleksandra je zmagovalka 12. sezone: Čudež in nov začetek
Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Kakšna je bila reakcija njenih domačih, ko jim je povedala, da je zmagala, kako je na urgenci razložila, kaj je delala v areni, zakaj pravi, da bi morala v areni nositi petke in kako gleda na odzive sotekmovalcev, da si ne zasluži zmage? Kako se spominja svojih odnosov s sotekmovalci v Kmetiji, kako se je pripravljala na šov in ali ji je žal, da je razkrila svojo osebno zgodbo pred celotno Slovenijo, je zaupala v zgornjem iskrenem pogovoru.

kmetija aleksandra april zmagovalka 12. sezona tv oddaje pop tv zabava popkast
24ur.com Pamela Anderson o zgrešeni oskarjevi nominaciji: Nisem si je predstavljala
Zadovoljna.si Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
24ur.com Aleksandra je zmagovalka 12. sezone: Čudež in nov začetek
24ur.com Biles: Dosegla sem veliko več kot v najbolj divjih sanjah
24ur.com Ajda Stina Turek: Vesela sem, da so me v prvi sezoni zavrnili
24ur.com Pia, zmagovalka šova Big Brother pogumno na poti k uresničitvi življenjske želje
24ur.com Trener bronaste Tine Šutej: Najina zgodba še zdaleč ni končana
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Znana srbska igralka prvič postala mamica
Znana srbska igralka prvič postala mamica
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, koliko je plačala za preprost lepotni poseg
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, levi bodo v središču pozornosti
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
Tako bo Aleksandra porabila 50 tisoč evrov
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
Stigma okoli te pogoste kožne bolezni je globlja, kot si mislite
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov vam dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
Koliko preplačujemo znane blagovne znamke? Rezultati eksperimenta so šokirali vse
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
To počne večina moških po 30. letu in sploh ne vedo, kako vpliva na njihovo telo
To počne večina moških po 30. letu in sploh ne vedo, kako vpliva na njihovo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725