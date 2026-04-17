Sanjski Petar Rašić: Zdaj sva končno samo jaz in ona

V letošnji peti sezoni priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške je na koncu prav zares slavila ljubezen. Dvojno. Oba sanjska moška, Hrvat Karlo Godec in Srb Petar Rašić, sta namreč po napeti zadnji epizodi Kreto zapustila s svojima izbrankama.

Petar se je takoj po zaključku šova sicer vrnil domov v Kragujevac v Srbijo, njegova Anastasia Kaleb pa na Hrvaško v Zadar, zaradi česar so se oboževalci zbali, da ljubezen ni premagala razdalje. "Najina ljubezen traja že pet mesecev," pa je to zanikal 30-letni maneken v POPkastu in hkrati priznal, da zveza na daljavo ni vedno preprosta. "Ker jaz sem iz Srbije in ne morem biti v Evropski uniji toliko časa, morava veliko usklajevati. Ni čisto popolno, ampak je zelo lepo."

Zaljubljeni par kilometre poskuša premostiti tudi s potovanji, do katerih gojita enako strast. Nedavno sta si privoščila oddih na Malti, ki je bil hkrati tudi pobeg pred skrivanjem v regiji, kjer ju do konca predvajanja šova niso smeli videti skupaj. "Tako da sva bila zelo previdna, nisva želela, da bi ljudje karkoli izvedeli, a sva hkrati uživala, kolikor sva le lahko," pove Petar, ki je zaljubljen do ušes. Mu je mar, kaj o njem in Anastasii pišejo po zaključku oddaje na družbenih omrežjih in ali komentarje sploh prebira? "Meni je vseeno. Nama je lepo in to je najpomembnejše."

Sanjski moški Hrvaške Petar Rašić FOTO: Aljoša Kravanja

O končni odločitvi: zakaj Anastasia in ne Monika?

Na vprašanje, zakaj je bila na koncu prav Anastasia tista prava, Petar odgovori brez pomisleka: "Zato, ker je popolna. To se čuti, to se lahko začuti tudi preko kamer, da se vidi ta najin odnos in kako se obnašava drug do drugega. Mislim, da tukaj sploh ni treba preveč govoriti, temveč lahko gledalci sami vidijo, da je bilo to ves čas nekaj zelo iskrenega in nekaj zelo redkega, kar sva doživela in res je popolno." Tega, kot pravi, z Moniko preprosto ni začutil. "Monika je super punca, a razlika v odnosu je očitna. Z Anastasio je bilo veliko bolj iskreno." V šov se sicer Kragujevčan prvotno ni podal z namenom, da bi našel ljubezen: "Prišel sem zaradi izkušnje, našel pa sem ljubezen," pa je jasen danes.