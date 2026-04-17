Sanjski Petar Rašić: Zdaj sva končno samo jaz in ona

Ljubljana, 17. 04. 2026 11.09 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Anastasija Jović
Petar Rašić

V oddajo Sanjski moški Hrvaške se je prijavil zaradi izkušnje, našel pa pravo ljubezen, je jasen Petar Rašić. Njegovo srce je osvojila Anastasia Kaleb, ki se je na začetku sicer ogrela za sanjskega Karla. Kako komentira njen prehod? S kakšnimi izzivi se soočata zaradi razmerja na relacijah Srbija, Hrvaška in Dubaj? Je bil po oddaji v stiku še s kakšnim dekletom iz šova in kaj vse se je dogajalo, ko so se kamere ugasnile?

V letošnji peti sezoni priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške je na koncu prav zares slavila ljubezen. Dvojno. Oba sanjska moška, Hrvat Karlo Godec in Srb Petar Rašić, sta namreč po napeti zadnji epizodi Kreto zapustila s svojima izbrankama.

Petar se je takoj po zaključku šova sicer vrnil domov v Kragujevac v Srbijo, njegova Anastasia Kaleb pa na Hrvaško v Zadar, zaradi česar so se oboževalci zbali, da ljubezen ni premagala razdalje. "Najina ljubezen traja že pet mesecev," pa je to zanikal 30-letni maneken v POPkastu in hkrati priznal, da zveza na daljavo ni vedno preprosta. "Ker jaz sem iz Srbije in ne morem biti v Evropski uniji toliko časa, morava veliko usklajevati. Ni čisto popolno, ampak je zelo lepo."

Zaljubljeni par kilometre poskuša premostiti tudi s potovanji, do katerih gojita enako strast. Nedavno sta si privoščila oddih na Malti, ki je bil hkrati tudi pobeg pred skrivanjem v regiji, kjer ju do konca predvajanja šova niso smeli videti skupaj. "Tako da sva bila zelo previdna, nisva želela, da bi ljudje karkoli izvedeli, a sva hkrati uživala, kolikor sva le lahko," pove Petar, ki je zaljubljen do ušes.

Mu je mar, kaj o njem in Anastasii pišejo po zaključku oddaje na družbenih omrežjih in ali komentarje sploh prebira? "Meni je vseeno. Nama je lepo in to je najpomembnejše."

FOTO: Aljoša Kravanja

O končni odločitvi: zakaj Anastasia in ne Monika?

Na vprašanje, zakaj je bila na koncu prav Anastasia tista prava, Petar odgovori brez pomisleka: "Zato, ker je popolna. To se čuti, to se lahko začuti tudi preko kamer, da se vidi ta najin odnos in kako se obnašava drug do drugega. Mislim, da tukaj sploh ni treba preveč govoriti, temveč lahko gledalci sami vidijo, da je bilo to ves čas nekaj zelo iskrenega in nekaj zelo redkega, kar sva doživela in res je popolno." Tega, kot pravi, z Moniko preprosto ni začutil. "Monika je super punca, a razlika v odnosu je očitna. Z Anastasio je bilo veliko bolj iskreno."

V šov se sicer Kragujevčan prvotno ni podal z namenom, da bi našel ljubezen: "Prišel sem zaradi izkušnje, našel pa sem ljubezen," pa je jasen danes.

Preberi še Ljubezenska zgodba Kaje in Karla, ki se je začela pred kamero

Kako je komentiral zakulisno dogajanje oddaje – kaj se je dogajalo tisto noč, ko je Anastasia dobila zlati ključ? Zakaj z Moniko od finala ni več izmenjal niti ene besede? Kaj pravi o romanci med Karlom in Anastasio v začetku šova? V kakšno prihodnost zreta z Anastasio in zakaj trenutno ne živita skupaj? Ter ali bi še kdaj šel v resničnostni šov? O tem in marsičem drugem je sanjski moški Hrvaške odkrito spregovoril v POPkastu.

sanjski moški hrvaške petar rašić anastasia kaleb popkast
  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sl0venc
17. 04. 2026 12.39
Uf, izjemna novica za vrh naslovnice. Koga briga v Sloveniji briga za njega?
Odgovori
0 0
PegySue
17. 04. 2026 12.24
Popoln par,zame najlepši izmed vseh sezon...
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
17. 04. 2026 12.12
Za SDS je sanjski samo Srb Stevanović.
Odgovori
+1
2 1
Watcherman
17. 04. 2026 11.30
Ne bo trajalo dolgo.Lp
Odgovori
-2
1 3
