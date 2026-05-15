Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

'Zase bi rekel, da nisem naiven, točno sem vedel, kaj delam'

Ljubljana, 15. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
Juš Čop

Čeprav se je zadnje dni na Kmetiji veliko učil in bi znanje Pratike označil za svoj skriti adut, se je na koncu izkazalo, da le ni vedel toliko, kot je mislil. Juš Čop se je iz Kmetije moral posloviti po porazu v Velikem kmečkem kvizu in četudi mu je zmaga ušla, si bo bivanje na posestvu zapomnil po zabavnih trenutkih.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Juš Čop je šel v Kmetijo kot prepoznavni TikToker, za katerega so številni menili, da se na posestvu ne bo znašel. Resda se je s kmečkimi opravili srečal prvič, a bil se je pripravljen učiti, obenem pa mu je bil cilj, da se zabava. Ko se je prebil do polfinalnega tedna, je že zavohal zmago, a se je na koncu moral posloviti v mnogoboju, ki naj bi mu bil sicer pisan na kožo.

'Pratika je bila moj skriti adut'

Mladi ustvarjalec vsebin se je zadnje tedne veliko učil Pratiko in prepričan je bil, da ga bo to pripeljalo do finala. A žal ni bilo tako. "Pratika je bila moj skriti adut. Učil sem se ponoči, eno noč pa me je presenetil Igor in sem se kar malo ustrašil, ko me je videl, da se učim. Res nisem pričakoval, da bo to stvar, v kateri bom izpadel, ker mislim, da sem bil najbolj pripravljen od vseh. Presenetile so me neke teme in mislim, da je bil to moj žebelj v krsto," je bil iskren. Priznal je, da je znanje tudi malo blefiral, da bi se ga sotekmovalci bali.

Juš Čop je tik pred finalnim tednom izpadel iz Kmetije.
Juš Čop je tik pred finalnim tednom izpadel iz Kmetije.
FOTO: Damjan Žibert

Na Kmetiji se je ponovno pokazalo, da je rojen pod srečno zvezdo

Mnogoboj v znanju, imenovan Veliki kmečki kviz, je bila prva in tudi zadnja Juševa velika arena, saj se mu je celotno Kmetijo uspelo nekako izogniti boju. Kot je dejal, se je ponovno izkazalo, da je rojen pod srečno zvezdo. "Od rojstva oziroma odkar se zavedam, sem se tolikokrat rešil, da nisem umrl," je povedal in razkril, da je nekoč zaspal za volanom, se zaletel v tovornjak, a se je rešil. Tudi kot dojenček je imel vročinske krče, zaradi katerih bi prav tako lahko umrl. "Nekako me spremlja sreča. Moral bi iti proti Nuši in Igorju v areno, pa sem se rešil, moral bi namesto Alenke v areno, pa sem se rešil, dvakrat sem bil v koči na jasi, res ne vem, od kod sreča. Mislim, da moram kar vplačati jackpot," se je pošalil Jeseničan.

'Zase bi rekel, da nisem naiven'

Pogosto so ga gledalci in tudi sotekmovalci označili za naivnega, a sam se s tem ne strinja. "Itak ima vsak svoj pogled na ta šov in vsakega tekmovalca, ampak jaz bi zase rekel, da nisem naiven. Jaz sem točno vedel, kaj delam, čeprav tega nisem povedal vedno, ampak vedno sem vedel, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo," je odločno povedal in dodal, da če bi bil tako naiven, kot mislijo ljudje, bi izpadel med prvimi, a ni. Verjame tudi, da dvojčka nista igrala 'taktike skreganosti', temveč resnično nista v tako dobrih odnosih, kot bi zaradi njune sorodstvene vezi ljudje pričakovali. "Sicer je to res težko povedati, naj gledalci sami presodijo, če držita skupaj ali ne, ampak jaz mislim, da ne," je dodal v smehu.

Preberi še Juš Čop
Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Koga bi izbral, če bi sam izbiral dvobojevalca, kako mu je hokej pomagal na Kmetiji, zakaj sta ga dvojčka Jan in Žan že takoj ob vstopu v šov prepričala, da je bil v njunem klanu, kako se je počutil ob izdaji in kako težko se mu je bilo navaditi na kamere? Zakaj sta ga mama in sestra z videom še posebej presenetili in kako je videl odnos med Emo ter Janom, je zaupal v zgornjem iskrenem pogovoru.

juš čop kmetija izpadli pop tv tv oddaje
Zadovoljna.si Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'
Zadovoljna.si Žiga Florjan Sedevčič: 'Vedno se je vredno boriti za pravico'
Moskisvet.com Kmetija v šoku: Kar spakiral je in odšel domov
24ur.com Dino si je želel ostati zaradi Eme: Njen izraz bi bil neprecenljiv!
24ur.com Nejc Abram o prehitrem slovesu: Nisem niti mogel pokazati, kdo je pravi Nejc
24ur.com Gregor ob porazu v areni: Žal mi je, da nisem malo bolj taktiziral
24ur.com Marko odkrito o razočaranju ob izločitvi: Saj veste, moški ego
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Splash71
15. 05. 2026 08.03
Juš ime zelo pozitiven karakter...spoštljiv, nekonflikten, vsem je privoščil kadar jim je kaj uspelo. V glavnen, lepo vzgojen. Bravo Juš.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Po vseh družinskih dramah zdaj takšna objava Noah Cyrus
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
Tudi pri 88 letih še vedno misli nanjo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovnom se obeta več strasti, dvojčki bodo družabni
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
To so najbolj priljubljeni nohti letošnje pomladi
vizita
Portal
Kdaj telovaditi za boljše rezultate in zdravje srca
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
Kako družbena omrežja nezavedno spodbujajo mlade k uživanju alkohola
cekin
Portal
Zaslužite 1.000, 1.500 ali 2.500 evrov? Razlika v vašem vsakdanu je večja, kot si mislite
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
Ali se je res zgodilo? Je dobil zaušnico zaradi spogledljivih sporočil z iransko igralko?
dominvrt
Portal
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713