'Zase bi rekel, da nisem naiven, točno sem vedel, kaj delam'

Juš Čop je šel v Kmetijo kot prepoznavni TikToker, za katerega so številni menili, da se na posestvu ne bo znašel. Resda se je s kmečkimi opravili srečal prvič, a bil se je pripravljen učiti, obenem pa mu je bil cilj, da se zabava. Ko se je prebil do polfinalnega tedna, je že zavohal zmago, a se je na koncu moral posloviti v mnogoboju, ki naj bi mu bil sicer pisan na kožo.

'Pratika je bila moj skriti adut'

Mladi ustvarjalec vsebin se je zadnje tedne veliko učil Pratiko in prepričan je bil, da ga bo to pripeljalo do finala. A žal ni bilo tako. "Pratika je bila moj skriti adut. Učil sem se ponoči, eno noč pa me je presenetil Igor in sem se kar malo ustrašil, ko me je videl, da se učim. Res nisem pričakoval, da bo to stvar, v kateri bom izpadel, ker mislim, da sem bil najbolj pripravljen od vseh. Presenetile so me neke teme in mislim, da je bil to moj žebelj v krsto," je bil iskren. Priznal je, da je znanje tudi malo blefiral, da bi se ga sotekmovalci bali.

Juš Čop je tik pred finalnim tednom izpadel iz Kmetije. FOTO: Damjan Žibert

Na Kmetiji se je ponovno pokazalo, da je rojen pod srečno zvezdo

Mnogoboj v znanju, imenovan Veliki kmečki kviz, je bila prva in tudi zadnja Juševa velika arena, saj se mu je celotno Kmetijo uspelo nekako izogniti boju. Kot je dejal, se je ponovno izkazalo, da je rojen pod srečno zvezdo. "Od rojstva oziroma odkar se zavedam, sem se tolikokrat rešil, da nisem umrl," je povedal in razkril, da je nekoč zaspal za volanom, se zaletel v tovornjak, a se je rešil. Tudi kot dojenček je imel vročinske krče, zaradi katerih bi prav tako lahko umrl. "Nekako me spremlja sreča. Moral bi iti proti Nuši in Igorju v areno, pa sem se rešil, moral bi namesto Alenke v areno, pa sem se rešil, dvakrat sem bil v koči na jasi, res ne vem, od kod sreča. Mislim, da moram kar vplačati jackpot," se je pošalil Jeseničan.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Juš Čop Damjan Žibert

Juš Čop Damjan Žibert

Juš Čop Damjan Žibert

Juš Čop Damjan Žibert

Juš Čop Damjan Žibert

Juš Čop Damjan Žibert

Juš Čop Damjan Žibert













'Zase bi rekel, da nisem naiven'

Pogosto so ga gledalci in tudi sotekmovalci označili za naivnega, a sam se s tem ne strinja. "Itak ima vsak svoj pogled na ta šov in vsakega tekmovalca, ampak jaz bi zase rekel, da nisem naiven. Jaz sem točno vedel, kaj delam, čeprav tega nisem povedal vedno, ampak vedno sem vedel, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo," je odločno povedal in dodal, da če bi bil tako naiven, kot mislijo ljudje, bi izpadel med prvimi, a ni. Verjame tudi, da dvojčka nista igrala 'taktike skreganosti', temveč resnično nista v tako dobrih odnosih, kot bi zaradi njune sorodstvene vezi ljudje pričakovali. "Sicer je to res težko povedati, naj gledalci sami presodijo, če držita skupaj ali ne, ampak jaz mislim, da ne," je dodal v smehu.