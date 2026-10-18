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Poročil se je Tim Gajser

Ljubljana , 18. 10. 2026 16.05 pred 29 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Poroka Tim Gajser

Tim Gajser in njegova zaročenka Špela Motaln sta se poročila. Poroko je naznanil z objavo na Instagramu.

Slovenski motokrosist Tim Gajser in njegova izbranka Špela Motaln, ki sta lanskega julija razkrila, da sta zaročena, sta si obljubila večno zvestobo. 

Poroka Tim Gajser
Poroka Tim Gajser
FOTO: Instagram

29-letni športnik je pred svojo dolgoletno izbranko pokleknil lansko leto na morju, njuna novica o zaroki pa je tedaj na družbenih omrežjih požela ogromen odziv. Čestitali so jima številni, med drugim tudi kajakaš Peter Kauzer, voditeljica Ana Praznik in smučarska skakalka Špela Rogelj.

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poroka tim gajser
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KOMENTARJI2

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Delavec_Slo
18. 10. 2026 16.36
Čestitke naš štajerc!
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+1
1 0
BSSistemTelaze
18. 10. 2026 16.30
A res skom pa?? Zelo pomebno je tud info koliko ljudi je bilo na poroki?? Pa se to a se ve,ce je nevesta ze noseca??
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+0
1 1
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