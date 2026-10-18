Poročil se je Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser in njegova izbranka Špela Motaln, ki sta lanskega julija razkrila, da sta zaročena, sta si obljubila večno zvestobo.
29-letni športnik je pred svojo dolgoletno izbranko pokleknil lansko leto na morju, njuna novica o zaroki pa je tedaj na družbenih omrežjih požela ogromen odziv. Čestitali so jima številni, med drugim tudi kajakaš Peter Kauzer, voditeljica Ana Praznik in smučarska skakalka Špela Rogelj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.