Poročila sta se Jan Plestenjak in Tadeja Majerič

Da sta se z izbranko Tadejo Majerič danes poročila, je Jan Plestenjak potrdil za 24ur.com. Slovenske novice poročajo, da sta si večno zvestobo obljubila v Škofji Loki, kjer je pevec preživel otroštvo. Poročni obred je potekal v ožjem krogu.

Tadeja, sicer nekdanja igralka tenisa, je medtem na Instagramu že spremenila priimek. Jan je sicer februarja za revijo Jana dejal, da si s Tadejo želita tudi otrok. "Imam resno punco in oba si tega zelo želiva. Kako bo, bomo pa videli. Ni ravno tako, kot če bi šel v trgovino in kupil štruco kruha."