Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POP IN

Poročila sta se Jan Plestenjak in Tadeja Majerič

Škofja Loka, 11. 10. 2025 21.45 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
2

Jan Plestenjak je večno zvestobo obljubil srčni izbranki, Mariborčanki Tadeji Majerič.

Tadeja Majerič in Jan Plestenjak
Tadeja Majerič in Jan Plestenjak FOTO: Jan Plestenjak

Da sta se z izbranko Tadejo Majerič danes poročila, je Jan Plestenjak potrdil za 24ur.com. Slovenske novice poročajo, da sta si večno zvestobo obljubila v Škofji Loki, kjer je pevec preživel otroštvo. Poročni obred je potekal v ožjem krogu.

Tadeja, sicer nekdanja igralka tenisa, je medtem na Instagramu že spremenila priimek. Jan je sicer februarja za revijo Jana dejal, da si s Tadejo želita tudi otrok. "Imam resno punco in oba si tega zelo želiva. Kako bo, bomo pa videli. Ni ravno tako, kot če bi šel v trgovino in kupil štruco kruha."

Jan Plestenjak Tadeja Majerič poroka
Naslednji članek

Nataša bi rada bila v zvezi, Mirku pa še ni do tega

Naslednji članek

V 80. letu starosti umrla igralka Diane Keaton

SORODNI ČLANKI

Jan Plestenjak je srečno zaljubljen v svojo izbranko Tadejo

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vrhovni poveljnik
11. 10. 2025 21.59
Ta se še ni ločil od mame.
ODGOVORI
0 0
proofreader
11. 10. 2025 21.59
+1
Poroka leta.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286