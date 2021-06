V sredo je bila na strehi nakupovalnega središča v Šiški pod zvezdami premiera akcijske komedije Varuj mi ženo. Na platnu same svetovne zvezde – Salma Hayek, Ryan Reynolds in Samuel L. Jackson – pod platnom pa tisti, ki so poskrbeli, da so zvezdniki v filmu med akcijo tako osupljivi – družina Cvetkov.

