Povodni mož je eno Prešernovih najbolj znanih del in bilo je le vprašanje časa, kdaj bomo doživeli muzikal, ki si bo za osnovo vzel to klasično slovensko balado in jo moderniziral. To so storili slovenski umetniki, med njimi tudi Neisha in Raiven. Torej, kje sta Urška in Povodni mož v letu 2022?