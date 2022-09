Umrl je raper Coolio, avtor uspešnice Gangsta's Paradise

Posey pa je za TMZ povedal, da so reševalci menili, da je prišlo do srčnega zastoja.

Coolio, s pravim imenom Artis Leon Ivey Jr, je za skladbo Gangsta's Paradise, ki je bil del soundtracka za film Dangerous Minds z Michelle Pfeiffer v glavni vlogi, prejel grammyja.

Skladba je še vedno zelo poslušana in na uradni spletni strani Spotifyja so navedli, da je pravkar dosegla milijardo predvajanj.

V svoji karieri, ki je trajala štiri desetletja, je posnel osem studijskih albumov ter prejel nagrado American Music Award in tri nagrade MTV Video Music Awards.

Med njegovimi uspešnicami so tudi Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) in Too Hot.

Bil je aktiven vse do svoje smrti- Coolio je bil sredi turneje z drugimi zvezniki 90. let, med katerimi sta bila tudi Vanilla Ice in Young MC, pred nekaj dnevi pa so nastopili v Teksasu.

Vannila Ice je na Twitterju zapisal: Pravkar sem izvedel, da je umrl moj dober prijatelj Coolio.

S poslovilnim sporočilom se je oglasil tudi Snoop Dogg: Gangstas Paradise, počivaj v miru.

Oglasil se je tudi Ice cube in sporočil: To je zelo žalostna novica. Priča sem bil preboju tega človeka na vrh industrije.

MC Hammer je Coolija opisal kot enega najbolj prijaznih ljudi, ki jih je poznal.

Počivaj v miru, Coolio, je še zapisal in delil črno-belo fotografijo raperja, pozneje pa je objavil še fotografijo, na kateri sta skupaj s Tupacom in Snoop Doggom.