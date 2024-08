Raper se je zgrudil na odru in umrl

New York, 31. 08. 2024 18.52 | Posodobljeno pred 19 minutami

POP IN

Ameriški raper Fatman Scoop je umrl v petek, po tem, ko se je zgrudil med nastopom na odru v Connecticutu. Glasbenik s pravim imenom Isaac Freeman III. je bil med drugim znan po skladbah Be Faithfull in It Takes Scoop.