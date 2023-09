Russlla Branda štiri ženske obtožile spolnega napada

Britansko javnost je danes šokiral poglobljen raziskovalni prispevek, v katerem medija Sunday Time s in Channel 4 Dispaches razkrivata obtožbe zoper igralca, komika in nekdanjega voditelja Russlla Branda . Štiri ženske so ga namreč obtožile, da jih je med letoma 2006 in 2013, ko je bil na vrhuncu kariere, posilil, spolno napadel in čustveno zlorabil. Druge trditve v preiskavi pa vključujejo obtožbe o Brandovem 'obvladujočem in plenilskem' vedenju, povzemata Guardian in BBC .

Še preden je prispevek ugledal luč javnosti, je sicer Brand obtožbe zanikal. V petek je namreč na svojih družbenih omrežjih objavil posnetek, v katerem pravi, da se bodo v naslednjih dneh proti njemu v medijih pojavile "resne kaznive obtožbe", ki pa nikakor ne držijo. Sporočila, s katerimi sta se omenjena medija k njemu obrnila po odziv, pa je označil za "agresivne napade". "Obtožbe v celoti zavračam," je poudaril.

Kot je povedal v nadaljevanju, se obtožbe nanašajo na obdobje, ko je delal v 'mainstream medijih', igral v več filmih, se pojavljal v časopisih, veliko govoril o svojih knjigah in bil ves čas pod drobnogledom javnosti. Priznal je, da je v tem času pogosto menjal spolne partnerje, a da so bili vsi odnosi v tem času "absolutno sporazumni".

Obtožbe štirih žensk, ki sta jih preučila britanska medija, je zato označil za "koordiniran napad", obljubil pa tudi, da bo zadevo dal preučiti.

Uspel kot komik, v času domnevnih napadov poročen s Katty Perry

V preteklosti je Brand kot voditelj oddaj delal na več televizijskih in radijskih postajah, med drugim Channel 4, MTV, Radio X in BBC. Svojo kariero je kot komik začel v zgodnjih 2000-ih, uspeh pa doživel nekaj let pozneje kot voditelj oddaje Big Brother's Big Mouth na E4. Kasneje je dobil več filmskih vlog, med drugim je igral v filmih Forgetting Sarah Marshall, Get Him To The Greek in Arthur.