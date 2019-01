20 let Sopranovih: 'Jamesova odsotnost se gromozansko občuti'

10. januarja 1999 je mafijec vkorakal v ordinacijo psihiatrinje in ostalo je zgodovina. V osmih letih je serija Sopranovi naredila pravo televizijsko revolucijo. Avtor David Chase je z dolgim pripovedovanjem zgodb in kompleksnim antijunakom postavil visoka merila za kakovostne televizijske drame. Serija je televiziji povrnila moč in predstavlja prelom v njeno novo zlato dobo.

In zdaj, ob 20. obletnici začetka, so se zvezdniki serije zbrali na slavnostnem dogodku. "Precej nenavadno je, večine teh ljudi nisem videla že zelo dolgo," je povedala Edie Falco (Carmela Soprano). "Ko končaš s projektom, in to se dogaja nenehno, da pospraviš v nek kotiček in greš naprej. Pozabila sem, kako zelo sem imela rada te ljudi in kako velik del mojega življenja je bila ta serija. In kako zelo pogrešam Jimmyja (Jamesa Gandolfinija, op.a.)," je dodala.

Zvezdnik serije je namreč leta 2013 zaradi srčnega infarkta umrl, star 51 let. Slavnostnega dogodka se je v njegovem imenu udeležil 19-letni sin Michael.