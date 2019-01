29 nominacij in nobene zmage: 'Zato pijemo'

50-letna igralka Debra Messing, najbolj znana po vlogi v komični seriji Will in Grace, ki so jo predvajali med letoma 1998 in 2006, nato pa je leta 2017 dobila nadaljevanje in jo še vedno snemajo, je že pred podelitvijo zlatih globusov povedala, da ima serija dolgo zgodovino porazov na tej podelitvi nagrad. "Nikoli še nismo zmagali, zato pijemo. To počneš na zlatih globusih – piješ. Sproščeno sedim in se zabavam," je dejala.

Letos serija sicer ni bila nominirana, je bila pa sama nominirana za glavno igralko v komični seriji ali muzikalu. In kot je napovedala, prestižnega kipca ni osvojila, saj je šel v rokeRachel Brosnahan (za vlogo v seriji The Marvelous Mrs. Maisel).

Za vlogo v tej seriji je bila nominirana že sedmič. "Tako zelo sem hvaležna in vzhičena. Da smo prvo epizodo posneli pred 21 leti, pa sem še zdaj nominirana za isto vlogo – to je neverjetno. Zelo sem hvaležna, da sem tu," je dejala.