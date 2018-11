Admir Baltić o 'skinih proti čefurjem'

"Če smo kdaj tepli folk, smo vedno imeli razlog za to. Da človeka nekaj naučim, da mu nekaj dopovem, da mi nekaj da. Tako kot skini. Se jih spomnite? Skini so pretepali iz užitka. Enkrat so Crnega pretolkli. Pride pred blok ves krvav. Ga vprašam: kaj je bilo? Pravi, skini so me. Pa ga vprašam, so ti vzeli denar, verižico? Pravi ne. Samo drli so se 'ubij cigana', pa sem jim rekel, nisem cigan, jaz sem Bosanec. Sem mu rekel, bravo, Crni, to si se dobro spomnil," je hitel razlagati Admir Baltić v priročni trenirki.