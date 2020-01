Savantov sindrom: ima ga le 50 ljudi na svetu, večina z izjemnimi sposobnostmi

Na POP TV prihaja trenutno najboljša ameriška medicinska drama, Dobri zdravnik. Ustvarjalci kultne serije dr. House so tudi tokrat ustvarili poseben lik - mladega specializanta kirurgije s Savantovim sindromom Shauna Murphyja. ''Sem zdravnik Shaun Murphy, sem specializant kirurgije v bolnišnici San Jose St. Bonaventure.''Shaun pa je tudi savant. Oseba z genialnim intelektom, skoraj popolnim spominom in analitičnimi sposobnostmi, ki mu omogočajo postavljanje točnih diagnoz.

Savant je torej oseba z genialnimi sposobnostmi na enem ali dveh področjih, ki močno presegajo običajne človeške zmogljivosti. Po drugi strani pa imajo na večini drugih področij precejšnje omejitve. Pogosto Savantov sindrom povezujejo z avtizmom ali neke vrste možgansko poškodbo. V svetu poznajo le okoli 50 savantov, v Sloveniji pa takih primerov ni.

''Savant sindrom opisuje posameznike, ki izkazujejo izjemne, genialne sposobnosti na določenem področju. Običajno so to izjemen spomin, imajo lahko izjemne računske sposobnosti, na glasbenem področju so to lahko posamezniki, ki imajo popoln posluh, nekateri imajo pa tudi risarske sposobnosti izjemno razvite,'' razlaga psihologinja Katja Stres Kaučič.



Tak je denimo Stephen Wiltshire, ki s svojim fotografskim spominom po le nekaj minutni vožnji s helikopterjem nariše mesto na 10-metrsko platno do izjemne natančnosti. Ali Kim Peek, moški, ki je bil navdih za film Rain man. Prebral je več kot 12.000 knjig in si zapomnil vse prebrano. Kim levo stran knjige bere z levim očesom istočasno kot desno stran z desnim: ''Stran, ki bi jo midva brala tri minute, on prebere v osmih do desetih sekundah,''sinovo genialnost opisuje njegov oče.



''Po eni strani nas ti otočki genialnosti zelo fascinirajo, po drugi strani pa so to posamezniki, ki na drugih področjih izkazujejo nižje sposobnosti in so lahko v vsakdanjem funkcioniranju manj sposobni. Vemo, da ima več kot polovica posameznikov tudi motnje avtističnega spektra, lahko se pa tudi v odraslosti ta sindrom pojavi pri posameznikih po poškodbi, možganski poškodbi oziroma bolezni centralnega živčnega sistema,''pove Stres Kaučičeva.



Njihove šibke točke ponavadi presežejo njihove genialne sposobnosti, zato so zelo odvisni od pomoči in pogosto niso samostojni. So pa seveda tudi izjeme: ''Temple Grandin je recimo ena taka, danes še živeča ženska z avtizmom, ki pa je tudi profesorica na fakulteti in zelo uspešna,''zaključi Katja Stres Kaučič . Po njej pa je bil posnet tudi film. ''Najbolj pomembno sporočilo filma je, da ljudje iz avtističnega spektra lahko počnejo marsikaj. Dandanes me zelo skrbi, ker vidim pametne ljudi z visoko funkcionalnim avtizmom in Aspergerjevim sindromom, vendar jih ne vzpodbujajo dovolj,'' težave avtistov opisuje Mary Temple Gradin.

Uspešen je denimo tudiDaniel Tammet, pisatelj z izjemnimi matematičnimi in lingvističnimi sposobnostmi. Leta 2004 je več kot pet ur recitiral število Pi na 22.514 decimalk, islandščine pa se je naučil v samo enem tednu.