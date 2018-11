Ana Maria Mitić o blatnih oblogah in hujšanju

Komedijantka Ana Maria Mitić je v svojem stand up nastopu na šaljiv način spregovorila o dolgotrajni bitki s kilogrami. Razkrila je, da je poskusila 'vse živo', naročala tudi blato iz Atlantskega oceana, ki ga je nanašala na ''celulitno najbolj izzvane predele in zavijala s folijo'', po 15 minutah delovanja in pričakovanju vidnega rezultata pa nič, popolnoma nič, nobenega rezultata. Pripoved je nadaljevala s šaljivo izkušnjo iz fitnesa, kjer se je znašla iz oči v oči s številnimi napravami, za katere ni vedela, ne kaj so, ne čemu služijo, predvsem pa ni vedela, kaj bi sama počela z njimi. Več si poglejte v priloženem posnetku.