Bo otožna nevesta držala obljubo?

Med ljubeznijo in sovraštvom je tanka meja in naša lepotica Asli in zver Ferhat sta tik pred tem, da jo prestopita ... in to s poroko. Čeprav sta glavna junaka že od prvega srečanja na bojni nogi, pa se napetost med njima počasi mehča. Asli je za to, da bi ostala živa, privolila v Ferhatovo snubitev. V trenutku, ko Ferhat in Asli nameravata postati mož in žena, na poroko pride nepovabljen gost, Aslin brat Cem. Kljub temu, da mu sestra zagotavlja, da je zaljubljena in je nihče ne sili v zakon s Ferhatom, ji Cem ne verjame in je prepričan, da se dogaja nekaj sumljivega.