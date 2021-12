Can Yaman razkril podrobnosti iz svojega zasebnega življenja

Priljubljeni turški zvezdnik je svojo igralsko kariero začel leta 2014, mednarodni uspeh pa je prišel leta 2018 z vlogo Cana Divita, znanega fotografa in lastnika oglaševalske agencije, ki se zaljubi v Sanem Aydin, v televizijski seriji Jutranja ptica (Erkenci Kuş) . S to vlogo so se mu odprla številna vrata, zadnji dve leti pa kariero gradi še v Italiji, kjer so ga vsi toplo sprejeli in mu ponudb za delo ne manjka.

Tokrat bodo oboževalci Cana Yamana spoznali tudi v vlogi pisca. Zvezdnik je predstavil svojo avtobiografijo, ki je v izvirniku napisana v italijanščini in nosi naslov Sembra strano anche a me , kar v prevodu pomeni "Tudi meni se zdi čudno" .

Založba je o knjigi Sembra strano anche a me, ki jo oglašujejo kot "intimna in zasebna avtobiografija", dejala, da bodo bralci izvedeli, kdo je v resnici: "Kaj se skriva za njegovimi očarljivimi očmi in njegovim brezhibnim talentom? Can se namreč prvič odloči, da se bo v intimni in zasebni avtobiografiji razgalil. V knjigi se dotakne svojega otroštva in burnih mladostniških dni ter pove vse, kar se je zgodilo, preden je postal slaven."

"Njegova povezanost z družino in ekonomičnimi težavami, študijska leta in odnos z ženskami: zgodba, ki se ne boji razkriti svetlih in temačnih dni izjemnega in zapletenega življenja hkrati. Neobjavljen, resničen in presenetljiv portret, ki pripoveduje zgodbo človeka in ne uspehov zvezde," so še razkrili o podrobnostih nove avtobiografije.

Zvezdnik je za najbolj goreče oboževalke že organiziral podpisovanje knjige v eni od knjigarn v Rimu. Ob nakupu knjige je vsakemu kupcu podelil avtogram in se z njim fotografiral. Zvezdnik se je za njihovo brezmejno podporo zahvalil na družbenih omrežjih, kjer je objavil video utrinke s podpisovanja in zraven zapisal: "Veselim se, da bo pri našem nadaljnjem druženju vedno enaka naklonjenost. Tako hvaležen za vašo udeležbo. Ljubezen rodi ljubezen."