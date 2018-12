Čas za maščevanje: bo prestopila na temno stran?

Ferhat se razjezi, ko vidi, da Asli govori z nekdanjim fantom Sinanom. Sinan Ferhata sprovocira in stvari jima uidejo iz rok, zato se stepeta. Čeprav je Asli besna na Ferhata, jo ta v resnici želi pred njim le obvarovati. Zakaj? Odgovor boste izvedeli že zelo kmalu. Asli sicer dobro vpliva na Ferhata, ampak ta malo manj nanjo. Napeto ozračje med njima bo pripeljalo do grdega soočenja, pri katerem se bo prelila tudi kri. Bo Asli prestopila na temno stran?

Ko se vloge zamenjajo ...

Gledalce serije Lepotica in zver ta teden čaka še nekaj razburljivih in napetih prizorov. Yeter skrivaj obišče Yigitovo ženo in končno spozna svojega vnuka. Asli mora igrati Ferhatovo ženo in pred svojimi najbližjimi skrivati resnico o njuni zvezi. Ferhat ji prepove vse stike s Sinanom. Cuneyt se znajde pred težko odločitvijo. Bo ustrelil Ferhata, da ne bi razkrinkal njegovih načrtov?