Chorchyp zaradi borilnih scen 'pridelal' presekano ustnico

Navdušenke in navdušenci serije Truplo se boste zagotovo spomnili znamenitega citata, ki je tako rekoč otvoril prvo sezone serije: "Najboljši umor je tisti umor, za katerega nihče ne ve, da je bil umor." Tako je pred nami že druga sezona, in sicer 30. avgusta na VOYO!

Serija Truplo, zabavna serija domače produkcije, ki nas popelje v svet kriminala, se je hitro povzpela med eno izmed najbolj priljubljenih originalnih serij na VOYO, zato nikakor ni presenečenje, da si gledalci želijo več. Tako bo že zelo kmalu na voljo druga sezona – natančneje 30. avgusta. Producenti serije Sanja Raičević, Luka Štigl in Sebastjan Oblak pravijo, da so bili pred drugo sezono postavljeni pred velik izziv.

Prihaja druga sezona serije Truplo. FOTO: ekipa Truplo

"Nadaljevanja vedno stremijo k temu, da so večja in boljša, seveda pa je to velik izziv. Gledalci imajo sedaj ustvarjena pričakovanja in želijo najmanj toliko kot lani, če ne več. Druga sezona je neke vrste potrditev, da si prvič delo opravil dobro in, da si vsi želijo še več. Zato smo letos sezono podaljšali iz osem na deset epizod, prav tako pa smo razširili igralsko zasedbo, dodali smo sedem novih likov," nam je zaupala Sanja.

Truplo 30. avgusta prihaja na VOYO. Z 20. avgustom pa si ga ob 20. uri lahko ogledate tudi na Kanalu A.

Druga sezona serije Truplo nas bo tako postavila pred željo po maščevanju, v zgodbo izginulega denarja, plemeniti motivi pa bodo znova žrtev impulzivnih reakcij in slabih odločitev. Če so do zdaj v njej igrali Črt Lipnik, Jan Kok, Jan Hrušovar, Aleksandar Repić, Sanja Raičević, Edin Latić, Vesna Kuzmić in Robert Prebil, zdaj v serijo prihajajo tudi Saša Dončić, Tina Gorenjak, Gorka Berden, Tibor Baiee, Pero Martić in Chorchyp, ki je nad sodelovanjem v seriji navdušen, kljub temu, da je zaradi preveč navdušenih oziroma realističnih borilnih scen 'pridelal' tudi presekano ustnico – a to ga ni ustavilo, s še večjim navdušenjem se je vrgel v snemalno delo.