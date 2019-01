'Čudovito bizarni' igralec, ki ne mara televizije

58-letni James Spader, znan po svojih ekscentričnih filmskih vlogah (Lepotica v rožnatem, Seks, laži in videotrakovi, Crash, Stargate in Tajnica) ter predvsem po upodobitvi dinamičnega odvetnika Alana Shora v serijah Praksa (The Practice) in Zvezde na sodišču (Boston Legal), nepozabnem Robertu Californiji v Pisarni (The Office), zadnja leta nadušuje kot nekdanji kriminalec v službi FBI-ja Raymond "Red" Reddington v kriminalni drami Črni seznam (Blacklist). Z vlogo si je prislužil tudi dve nominaciji za zlati globus.

Vse to ste o njem najbrž vedeli. Ampak ali ste vedeli tudi, da je zvezdnik tudi v resnici prišel v navzkriž z zakonom (sicer iz zelo bizarnega razloga), da ne mara televizije, ima fotografski spomin in obsesivno-kompulzivno motnjo?

Je eden najbolj nadarjenih in impresivnih televizijskih igralcev v zadnjih letih. Njegovo mirna, skrivnostna, enoznačna, brezčutna flegmatičnost navdušuje gledalce in ji hkrati pušča zmedene.

Precej poseben igralec z mnogo nenavadnimi lastnostmi. "Čudovito bizaren," ga je opisal novinar Rolling Stone-a Andrew Goldman. Pogosto igra podobne like: enigmatične, odbite, posebne. Zakaj? Ker je tudi sam takšen. "Zame stvari nikoli, nikoli, nikoli ne morejo biti preveč odbite," rad pove.

To se vidi v njegovem delu, njegovih likih. S Črnim seznamomin antijunakom Reddingtonom je lahko oblikoval ultimativno vlogo in vključil vse svoje rahlo bizarne lastnosti.

'Prestopnik' tudi v resničnem življenju

V seriji igra karizmatičnega in skrivnostnega kriminalnega genija, je pa tudi v resnici bil nekaj časa slepar. No, morda je to nekoliko krepka beseda: v sedemdesetih letih je delal kot profesionalni inštruktor joge. Ampak za to niti približno ni imel kakršnih koli kvalifikacij, niti ni vedel, kako se jogo sploh prakticira. "To je bila velika joga prevara," je igralec povedal v intervjuju. "Bil sem povsem brez kvalifikacij, šel sem v to, ker sem slišal, da je urnik dela zelo prilagodljiv in da na ure prihaja veliko deklet," je pojasnil. V trgovini je namreč našel letak, iz njega razbral, da je vsa umetnost v tem, da držiš določeno pozo in dihaš. Zato je počel točno to in isto naročal svojim tečajnikom. "Zatemnil sem luči, se ulegel in ljudem govoril, kaj naj počnejo – niti pokazal jim nisem položajev. Nagovoril sem jih, da se zvijejo v nek čuden položaj, ki sem ga označil za 'jogičnega'," je povedal in dodal, da je sredi ure včasih tudi kar zaspal.

Ne mara televizije

Čeprav ima zelo uspešno kariero televizijskega zvezdnika, televizije ne mara in je ne gleda. TudiČrni seznam ni izjema. Vse, kar ga zanima, izve na snemanju. Morda zveni čudno, da je svoje življenje posvetil televiziji, pa je dejansko ne gleda. A ni nek zagrenjenec, ki ne mara svojega dela. On televizijio pač raje živi in aktivno ustvarja. Poudarja, da v svoji službi neizmerno uživa.

Ima fotografski spomin

Ta izredna sposobnost in natančnost pomnjenja je zelo redka – posameznik naj bi se lahko jasno in točno spominjal vsega, kar je videl. In James trdi, da je med temi redkimi srečneži. Scenarij naj bi prebral samo enkrat in že je dovolj, da se na snemanju spomni vsake vrstice. Kot kaže je James prav tako talentiran kot njegov lik Red Reddington.