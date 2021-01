Dramatičen zaključek serije Solze v raju

Dogajanje v dramatični ljubezenski zgodbi turške serije Solze v raju je zelo napeto, zato nikakor ne smete zamuditi epiloga serije. Po dobrih dveh mesecih bo tako danes, 27. januarja ob 17. uri, na POP TV na sporedu še zadnja epizoda izjemno priljubljene serije.

Le kakšna usoda čaka glavne junake, v čevlje katerih so stopili Almila Ada (Cennet), Berk Atan(Selim), Zehra Yilmaz(Melisa),Esra Ronabar (Azru) in Güler Ökten(Mukaddes).

Kaj nas čaka v zadnji epizodi serije Solze v raju?

Ozlem Nilgun svetuje, naj sprejme, da je Selim s Cennet, če ga ne želi povsem izgubiti. Ali bosta Cennet in Selim razčistila vse prepreke in nesporazume iz preteklosti ter končno stopila na skupno pot? Ali bo Arzu, ki ima zelo slabo vest, lahko še kdaj objela izgubljeno hčer in ji povedala, kako rada jo ima? Vse je odvisno od končnega razpleta, saj se ugrabitev Cennet in Melise konča dramatično s smrtnimi žrtvami.