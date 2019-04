Kardashianove pozdravile slovenske oboževalce

Na snemanju ene najbolj priljubljenih in najdlje trajajočih resničnostnih oddaj so si Kardashianove vzele čas in za vas posnele posebno sporočilo!

Izjemno uspešne in s karierami, starševstvom, ljubezenskimi vzponi, padci, družinsko dramo zaposlene članice klana Kardashian–Jenner nikoli ne pozabijo na svoje oboževalce. Tako smo tudi mi dočakali njihovo pozornost. Med snemanjem ene najbolj priljubljenih in najdlje trajajočih resničnostnih oddaj so si Kris, Kim in Kourtney vzele čas in za vas posnele posebno sporočilo!

Slavna družina že od leta 2007 pravzaprav živi pred kamerami, ki ovekovečijo vsak del njihovega življenja: Kendall in Kyliesta pred kamerami dobesedno odrasli, spremljali smo njihovo trpljenje ob hudih izdajstvih, ločitvah, videli smo, kako so se soočale s tem, da je njihov oče Bruce Jenner postal Caitlyn, spremljali smo vse prepire, solze, pa tudi čudovite trenutke, kot so poroka, rojstva otrok in nasploh sestrska povezanost.

V resničnostnem šovu, ki ga spremljamo že 12 let, tako lažje ostajamo v koraku z vedno zabavnimi, brutalno iskrenimi in predvsem povezanimi sestrami in mamo, ki nadzira kariere svojih ambicioznih hčera in z njimi poleg uspehov deli tudi vso bolečino, ki je tudi v tako razkošnem življenju ne manjka.

Na BRIO lahko preko resničnostne oddaje Kardashianovipokukate v njihovo življenje od ponedeljka do petka ob 23.40 ali pa si epizode ob sobotah dopoldan, sploh na kakšno aprilsko deževno, privoščite na mah (ob 9.50). In kako bolje zaključiti sobotni televizijski maraton kot z odmerkom nostalgije in smeha: od 20. ure vas na mah čakajo Prijatelji.