Ena največjih zvezdnic devetdesetih se danes raje umika v zasebnost

Kratke zgodbe je začela pisati že pri 10 letih. "Vedno sem pisala, a sem izdelke vedno zaklenila v predal in jih nisem nikomur pokazala. Ko sem potem čez leta snemala kakšno serijo ali film, sem imela na lokaciji snemanja veliko časa, pa sem knjige spreminjala v scenarije in se nekoč celo odločila, da svoje delo pokažem drugim," je pred časom povedala za revijo Variety.

"Ko sem postala starejša in bolj uspešna kot scenaristka, sem se lahko bolj osredotočala na svoje pisanje. Zato se mi je spremenil pogled na svet. Danes je toliko pritiskov na ženske, kako morajo izgledati in se vesti, sploh na mlada dekleta. Kot da se vračamo v šestdeseta leta. V tem poslu ni več nobene pristnosti. Vsi bi morali globoko zadihati in upočasniti zadeve," pravi.

"Ne maram nositi ličil, oblek oblikovalcev, raje bi šla na sprehod ali v hribe. Ne maram fotografiranj in ne maram, da me gledajo. Rada igram, ampak ko pa objavim fotografijo na družbena omrežja, me je že nekoliko sram," pojasnjuje. Je ena izmed redkih zvezdnic, ki nima odprtega profila in torej ne zbira sledilcev in všečkov. "Kot scenaristka lahko delam v trenerki, nosim očala in sem lahko povsem introvertirana," pravi.

Pa bo napisala kak scenarij tudi zase? "Ne še. Prej hočem še veliko doseči, da ne bo izpadlo, da kričim 'Poglejte me' kot igralko. Resnično se želim osredotočiti samo na pisanje in ne razmišljati o igranju in obratno".

