Gašper umrl kar dvakrat – zabava, ki vas bo nasmejala do solz

Ob vstopu v tretjo sezono je četverica, ki jo sestavljajo Sašo Stare, Aleš Novak, Gašper Bergant in Jernej Celec, obljubila, da bo tretja sezona prinesla nova doživetja. Poleg skečev, ki so nas nasmejali do solz, je tretja sezona v nizu prinesla ne samo več komičnih situacij, temveč tudi 99. skeč.

Aleš, Sašo, Jernej in Gašper so tudi v tretji sezoni poskrbeli za še več smeha, nove in še bolj zabavne skeče. V kreativni proces so tokrat vključili še druge komike in tako poskrbeli za nov nivo in nova doživetja. Poleg skečev, ki so nas nasmejali do solz, je tretja sezona v nizu prinesla ne samo več komičnih situacij, temveč tudi 99. skeč, v katerem je fantom dobesedno tekla voda v grlo.

"Po pravici povedano smo posneli 100 skečev, vendar enega nikoli nismo objavili. Je varno shranjen na mojem trdem disku in bo javno objavljen šele čez 20 let, ko preneha sodna prepoved, ki jo je vložil Sašo. Ne bomo o razlogih, ampak dajmo reči, da vsebuje kar nekaj golote," nam je hudomušno zaupal Jernej Celec. Aleš Novak je ob tem dodal: "99 skečev je že takšna številka, da človek pomisli za nazaj in se vpraša: A bi kaj spremenil? Ja, večino. Ampak je bilo tudi tako prav super. Recimo malice so bile fantastične, sploh drugo in tretjo sezono. Pa družba je bila še kar okej."