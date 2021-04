Glavna junakinja Usodnih diamantov ima prav posebno tetovažo

Nekateri igralci in igralke imajo v serijah prave tetovaže, spet drugi pa imajo le začasne oziroma so te potrebne za določen lik, ki ga igrajo. V priljubljeni turški seriji Usodni diamanti smo lahko že večkrat videli, da ima glavna junakinja Elif, ki jo igra Tuba Büyüküstün, na hrbtu prav zanimivo in ogromno tetovažo. Čeprav je na prvi pogled videti, da gre za male pikice, se pravzaprav za temi pikicami skrivata dve besedi. Gre namreč za napis v Braillovi pisavi in je povezan z ljubeznijo. Kaj točno pa pomeni, pa bodo gledalci lahko izvedeli v današnji dvojni epizodi ob 17. uri na POP TV.

In prav ljubezen bo v današnji dvojni epizodi gonilna sila napete zgodbe, ki se lahko pohvali z izjemnim scenarijem. Glavna junaka Elif in Ömer, ki ju je združila kruta usoda – oba sta izgubila ljubljeni osebi – bosta končno pogledala resnici v oči in si priznala svoja čustva in ljubezen, ki jo čutita drug do drugega.

Čeprav si bosta vzela trenutek zase, pa je njun glavni cilj najti izgubljene diamante, ki skrivajo številne odgovore. Jima bo uspelo odkriti, kdo se skriva za skrivnostnim umorom Ömerjeve zaročenke in Elifinega očeta?