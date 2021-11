Glavna lika uspešnice Ko potrka ljubezen z novim videzom

Dogajanje v uspešnici Ko potrka ljubezen je iz epizode v epizodo bolj napeto. Ko že posije žarek upanja za Edo in Serkana, se ta znajdeta pred novo oviro – tokrat gre za Serkanovo bolezen. To junak zamolči pred vsemi in se oddalji od Ede. Slovenski gledalci bodo lahko danes videli, da se bo dogajanje prestavilo za pet let v prihodnost, in časovni stroj obeta tudi zanimive spremembe videza glavnih igralcev.

27-letna Hande Erçel v vlogi Ede bo imela še vedno dolge lase, a se je ekipa maskerjev in vizažistov odločila, da ji bodo lase skodrali in ji naredili frufru. Mogoče tudi zato, ker se bo zgodba odvijala nekaj let kasneje, nova pričeska pa jo naredi zrelejšo in odločnejšo.