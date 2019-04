Gledalci imajo še vedno najraje Našo malo kliniko

Humoristično serijo Naša mala klinika smo predvajali med letoma 2004 in 2007, a dejstvo, da ste jo gledalci še dobrih 10 let po koncu izbrali za najboljšo in najbolj zaupanja vredno slovensko serijo, govori samo zase. V raziskavi revije Reader’s Digest se je namreč med slovenskimi serijami letos zavihtela na prvo mesto in bo na slavnostni podelitvi 16. maja v Cankarjevem domu še uradno prejela prestižno priznanje Trusted Brand 2019.

Čeprav gre produkcija serij v nebo, tudiVOYO nas vse pogosteje razveseljuje z originalnimi svežimi odbitimi serijami, ima nostalgija vseeno moč. Radi se vračamo v preteklost, ki jo sicer pogosto vidimo skozi rožnata očala, in kako bolje kot z ogledom serije, ki je tako zaznamovala naša življenja.

Za neverjeten uspeh serije so zaslužna tudi velika in priljubljena igralska imena: Bojan Emeršič, Janez Hočevar - Rifle, Sebastian Cavazza, Tanja Ribič, Janez Škof, Jurij Zrnec, Gojmir Lešnjak, Rado Mulej, Lučka Počkaj, Jaša Jamnik, Maša Derganc, Alenka Tetičkovič, Dario Varga, posebej pa je treba seveda omeniti žal že pokojnega Jerneja Šugmana. Svojemu liku, vratarju Vesu, je vdihnil tako genialno življenje, da tudi po njegovi smrti živi z novimi in novimi generacijami.