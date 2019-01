Gorski zdravnik se vrača!

Ste pogrešali čase, ko je zvečer s televizijskih zaslonov zadonela nalezljiva uspešnicaPatience skupine Take That, ki je naznanila nov odmerek podeželskih dogodivščin priljubljenega zdravnika?

Zakaj je Gorski zdravnik tako prevzel slovenske gledalce (in predvsem gledalke)?

Serija, ki jo imajo ljudje tako zelo radi, da jo snemajo že deset let, je v hipu zasvojila tudi naše gledalce. Poletne večere so rezervirali za druženje z doktorjem Martinom Gruberjem (ki ga igra očarljivi Hans Sigl) in se začeli množično podajati na avstrijsko Tirolsko, na kraj snemanja serije.

Da ima postavni ljudski zdravnik res ogromno oboževalcev, pa je bilo sploh jasno, ko je Hans pred dvema letoma obiskal Slovenijo.Na letališču ga je pričakala Ota Širca Roš, s katero se je sprehodil po Ljubljani, nato pa se z zelenim mercedesom odpeljal do POP TV, kjer so ga pričakale najbolj vnete oboževalke. Na druženju pred Mercatorjem Šiška se je zbralo okoli 5000 ljudi, zvezdnik pa je več kot uro delil podpise in se z njimi fotografiral.