Hande soigralcu in srčnemu izbrancu Keremu: Srečna sem, da te imam

Hande je svojemu soigralcu in izbrancu Keremu javno voščila za rojstni dan.

Druga sezona uspešniceKo potrka ljubezen je v Turčiji že pred vrati, saj bo prva epizoda na sporedu že naslednji teden, 9. junija. Glavna igralca Hande Erçelin Kerem Bürsinsta se po kratkih počitnicah na Maldivih že vrnila na delo, svoje ljubezni, ki je presegla televizijske okvire, pa v javnosti ne skrivata več.

Kerem na današnji dan, 4. junija, praznuje 34. rojstni dan in kot kaže, ga ne bo preživel delavno, saj danes nimajo predvidenega snemanja. Se je pa na družbenih omrežjih oglasila njegova soigralka in ljubezen njegovega življenja Hande. Ta je delila njuno skupno črno-belo fotografijo, ki je sicer nastala že med njunim decembrskim uradnim fotografiranjem za turško revijo Hello!, a jo je turška zvezdnica, kot kaže, hranila za posebno priložnost. Ob romantični fotografiji je zraven zapisala:

"Bodi si blizu z ljudmi, ki žarijo kot sonce. Vse najboljše najzabavnejšemu delu mojega življenja, srečna sem, da te imam."Na čestitko se je že odzval njeni dragi Kerem, ki je komentiral:"Moje sonce!" ter zraven dodal še simbol za ljubezen – rdeče srce.