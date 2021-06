Igralci serije Ko potrka ljubezen prvo epizodo druge sezone gledali skupaj

Nekateri projekti niso uspešni samo zaradi dobre zgodbe, zanimivih zapletov in razpletov, ampak tudi zaradi izjemne igralske zasedbe. Ustvarjalci serije Ko potrka ljubezen so že s prvo sezono dokazali, da so uspešna in uigrana ekipa, kar se odraža tudi na televizijskih zaslonih. In to so začutili tudi gledalci, ki svoje junake za delo nagradijo z dobro gledanostjo. Zaradi skoraj enoletnega snemanja so igralci postali že kot ena velika družina: spletle so se nove prijateljske pa tudi ljubezenske vezi.

Po krajši dvomesečni pavzi, prva sezona se je v Turčiji zaključila v sredini aprila, so se junaki romantične uspešnice vrnili z novimi dogodivščinami in ljubezenskimi pripetljaji. V glavnih vlogah še vedno navdušujeta lepa Hande Erçel in simpatični Kerem Bürsin, ki sta po prvi sezoni tudi javno priznala, da sta par. Skupaj s preostalimi soigralci in tehnično ekipo ter maskerji so si na platnu na prostem ogledali težko pričakovano prvo epizodo druge sezone. Nekaj utrinkov so delili tudi s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih in videti je, da je bilo zelo živahno. Projekcije epizode so se med drugim udeležili: Evrim Doğan (Ayfer), Neslihan Yeldan (Aydan), Elcin Afacan (Melek), Basak Gümülcinelioglu (Piril), Sarp Bozkurt (Erdem )in Anıl İlter (Engin).