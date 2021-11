Igralec Kerem Bürsin dobiva veliko mamljivih ponudb

Kerem Bürsin se je med snemanjem turške serije Ko potrka ljubezen zaljubil v svojo soigralko Hande Erçel , ki mu ljubezenska čustva vrača, in je izjemno priljubljen tudi pri naših sosedih Italijanih in v Španiji. Odkar je zaigral v vlogi Serkana v uspešnici Ko potrka ljubezen, ki jo lahko od delavnikih spremljate tudi na POP TV, se je krog njegovih oboževalcev zelo povečal. Zvezdnik je svoje gorečim oboževalkam celo sporočil, da bi namesto daril, ki mu jih kupujejo, raje videl, da bi ta denar namenile kakšni okoljski ali dobrodelni organizaciji, ki jim vsak cent še kako prav pride.

Kaj nas čaka v nadaljevanju serije Ko potrka ljubezen?

Eda je izginila, zato jo začnejo iskati. Po gozdu išče Serkanovo verižico, pri tem pa nesrečno pade in ne more hoditi. Najde jo Serkan in jo odnese v bližnjo lopo. Utrujena in premražena zaspita, Selin in Deniz pa ju najdeta objeta v lopi. Selin je zelo jezna in to tudi pove Serkanu, naslednji dan pa skuša dati odpoved. Serkan jo povabi na sestanek, na katerem ji podari pet odstotkov svojega deleža podjetja. Ayfer in Aydan se bojita, da bosta šli v zapor.

Piril težko prenaša nosečnost in s tem otežuje življenje Enginu. Boji se, da se bo zredila, zato se odloči, da bo začela hujšati že zdaj, obenem pa jo skrbi, da je Engin ne bo več ljubil in bo začel gledati za drugimi ženskami. Serkan se spre z Edo, pozneje pa prizna Enginu, da misli samo še nanjo. Meni, da se nekaterih stvari spomni, vendar ni prepričan, ali gre za prave spomine ali je samo zmeden. Ayfer in Aydan zaupata Seyfiju, da sta ubili Alexa.

